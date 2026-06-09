За время работы она зарекомендовала себя как эффективный организатор крупных проектов.

Фото с сайта Росгосцирка.

В Тульском цирке новый руководитель. Директором филиала «Росгосцирка» назначена Евгения Викторовна Кабанова. Она пришла на эту должность с богатым опытом, который сочетает в себе творчество, спорт и управление.

Евгения — выпускница Екатеринбургского государственного театрального института по специальности «артист театра».

Ее карьера началась в Росгосцирке с работы артисткой балета. Позже она перешла в сферу физической культуры и спорта, занимая руководящие посты в крупных спортивных учреждениях страны. В 2024 году Евгения вернулась в цирковую индустрию: сначала стала помощником генерального директора Росгосцирка, а затем — главным администратором знаменитого Большого Санкт-Петербургского цирка.

В профессиональной копилке нового директора — организация крупных проектов. Она участвовала в подготовке Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который собирает лучших артистов со всего мира.

