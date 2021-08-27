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«Дикая Мята» дико вырастет в 2022 году: 10-дневный фестиваль и 150 концертов

«Дикая Мята» дико вырастет в 2022 году: 10-дневный фестиваль и 150 концертов

На фестивальном поле в Алексинском районе сегодня, 27 августа, заложили памятную аллею. А еще рассказали, что ждет гостей опенэйра в 2022-м.

27 августа звездные музыканты, крупные компании, СМИ и представители Тульской области собрались на поле «Дикой Мяты», чтобы заложить Легендарную Аллею. Каждое ее дерево будет напоминать зрителям о тех, кто поддержал фестиваль в самый сложный момент.

Мероприятие завершила краткая пресс-конференция, на которой организаторы объявили невероятную новость. Теперь «Дикая Мята» — это два музыкальных уикенда, десятидневный кемпинг и более 150 концертов!

По словам организаторов, территория фестиваля в следующем году серьёзно преобразится. Там планируют построить зону коворкинга, банный комплекс, 10 домиков для кемпинга и «Вашана-бар» в районе пляжа.

«Дикая Мята» в 2022 году удивит гостей новыми форматами и масштабными обновлениями. Хотя опен-эйр сильно изменится, любимый зрителями формат останется.

17−19 июня состоится та самая мультижанровая «Дикая Мята», которую любят и ждут поклонники фестиваля. Теперь её официальное название — «Дикая Мята Green». В эти даты выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», «Кирпичи», «кис-кис», «Дети Picasso», «Папин Олимпос», Wildways и другие.

По словам организаторов, билеты 2020 года будут действовать на «Дикой Мяте Green», на второй уикенд — скидка.

20−23 июня гости «Дикой Мяты Green» смогут комфортно разместиться в Yellow Camp — кемпинге с музыкальной программой. Посетителей ждут творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и многое другое.

24−26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Лайн-ап будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже подтверждены выступления Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Также гости фестиваля увидят сеты диджеев Федора Фомина и Александра Нуждина.

«Дикая Мята» — самый комфортный фестиваль в стране с доступной средой. Зрители с ограниченными возможностями здоровья могут подъехать на коляске к двум основным сценам фестиваля. На «Дикой Мяте» будет все для комфортного уикенда: уютный палаточный городок и гостиницы, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, бесплатный кипяток и душ с теплой водой, кинотеатр, лекторий, детский сад, комната матери и ребенка.

Организаторы фестиваля благодарят за поддержку зрителей, партнеров, а также музыкантов, которые выступят на «Дикой Мяте» за символический рубль! Поклонники опен-эйра сделали невероятное: не стали сдавать билеты и запустили флешмоб, покупая билеты на 2022 год.

Также организаторы «Дикой Мяты» заявили о бонусе для зрителей, которые поддержали фестиваль. Для них будет действовать специальная цена на второй уикенд, а размещение в музыкальном кемпинге между фестивалями будет бесплатным.

После закладки Аллеи улицы фестивального кемпинга названы в честь поддержавших «Мяту» музыкантов: Фёдора Фомина, The Hatters, «Тараканы!», IOWA, «кис-кис», «Нервы», polnalyubvi, «Несчастный Случай», «Папин Олимпос», Алёны Швец и других.

В закладке аллеи участвовали и представители правительства Тульской области.

Галерея
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 1
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 2
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 3
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 4
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 5
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 6
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 7
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 8
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 9
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 10
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 11
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 12
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 13
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 14
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 15
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 16
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 17
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 18
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 19
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 20
Дикая мята-2021: закладка алееи, Фото: 21
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