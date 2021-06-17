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Из-за взрывного роста ковида в Тульской области отменены все массовые мероприятия, включая «Дикую мяту»

Из-за взрывного роста ковида в Тульской области отменены все массовые мероприятия, включая «Дикую мяту»

Об этом 17 июня сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

По его словам, в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.

«За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации. Исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», - отметил Александр Ломовцев.

Главным санитарным врачом в адрес Губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята».

Также на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области ограничено время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

Указ будет опубликован в ближайшее время.  

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 23:53 +6
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