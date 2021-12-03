Московский подрядчик крупно «налажал» в Туле с модульными детсадами: все 4 строения оказались опасными
На ул. Халтурина разбирают новый детсад. Оказалось, таких подрядчик поставил четыре, надеясь получить 117 млн рублей.
Модульный детсад на ул. Халтурина, который разбирают, не успев ввести в эксплуатацию, оказался в Туле не единственным, построенным этим подрядчиком. Поставившая непригодное строение компания ООО «Ритейл Труб Снаб» в прошлом году выиграла контракт на 117 млн рублей: всего на четыре модульных детсада.
Сооружения предназначались для «Центра образования № 5 им. Героя РФ Сергея Громова», ЦО № 1 — гуманитарно-математического лицея им. Героя России
В итоге ООО «РТС» значительно нарушило и сроки поставки, и требования к качеству детсадов. Заказчик провел экспертизу с привлечением экспертов Союза «Тульская торгово-промышленная палата».
При обследовании эксперты Тульской торгово-промышленной палаты нашли множество нарушений, которые оказались типичными для этих модульных детсадов. Читай — для этого подрядчика.
исследуемый модульный детский сад к эксплуатации по своему прямому назначению не пригоден, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.
Вот, к примеру, выдержки из заключения эксперта ТПП по модульному детсаду, возведенному в поселке Петровский на ул. Паустовского.
Там, где не хватило длины балки, приварили кусочек:
Модуль держится вот на такой сварной «подпорке»:
В качестве поддерживающего элемента использован… электрод!
Эксперт отмечает:
А вот какие выводы сделаны в ходе экспертизы:
Ранее Myslo сообщал, что на ул. Халтурина разобрали возведенный недавно модульный детский сад. Подрядчик, поставивший непригодную конструкцию, разбирает ее.
Как рассказали в администрации Тулы, для обеспечения местами детей из этого микрорайона был заключен новый контракт на поставку модульного детского сада. И он исполнен в сроки: детсад установлен прямо по соседству, продолжается подготовка к осуществлению образовательного процесса.