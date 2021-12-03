Московский подрядчик крупно «налажал» в Туле с модульными детсадами: все 4 строения оказались опасными

Модульный детсад на ул. Халтурина, который разбирают, не успев ввести в эксплуатацию, оказался в Туле не единственным, построенным этим подрядчиком. Поставившая непригодное строение компания ООО «Ритейл Труб Снаб» в прошлом году выиграла контракт на 117 млн рублей: всего на четыре модульных детсада.

Сооружения предназначались для «Центра образования № 5 им. Героя РФ Сергея Громова», ЦО № 1 — гуманитарно-математического лицея им. Героя России Горшкова Д. Е. ", «ЦО № 15» и «ЦО № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова». Каждый обходился заказчику в 27 348 750 руб., в том числе НДС 20%. Контракты были заключены в декабре прошлого года.

В итоге ООО «РТС» значительно нарушило и сроки поставки, и требования к качеству детсадов. Заказчик провел экспертизу с привлечением экспертов Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

При обследовании эксперты Тульской торгово-промышленной палаты нашли множество нарушений, которые оказались типичными для этих модульных детсадов. Читай — для этого подрядчика.

Были обнаружены конструктивные дефекты кровли, наружных ограждающих конструкций, перегородок, относящиеся к критическим и неустранимым.

Комплекс выявленных производственных дефектов свидетельствует о том, что в своем текущем техническом состоянии

исследуемый модульный детский сад к эксплуатации по своему прямому назначению не пригоден, может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Вот, к примеру, выдержки из заключения эксперта ТПП по модульному детсаду, возведенному в поселке Петровский на ул. Паустовского.

Там, где не хватило длины балки, приварили кусочек:

Утеплитель не изолирован:

Модуль держится вот на такой сварной «подпорке»:

В качестве поддерживающего элемента использован… электрод!

Эксперт отмечает:

А вот какие выводы сделаны в ходе экспертизы:

Контракт расторгли. Заказчик обратился в Тульское УФАС о включении ООО «РТС» в реестр недобросовестных поставщиков. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

После расторжения контракта ООО «Ритейл Труб Снаб» должен был разобрать некачественные опасные сооружения и вывезти их с территории за свой счет. Однако добровольно он отказался это сделать. Это стало поводом к судебному разбирательству. Суд обязал ООО «РТС» выполнить требования истцов.

Ранее Myslo сообщал, что на ул. Халтурина разобрали возведенный недавно модульный детский сад. Подрядчик, поставивший непригодную конструкцию, разбирает ее.

Как рассказали в администрации Тулы, для обеспечения местами детей из этого микрорайона был заключен новый контракт на поставку модульного детского сада. И он исполнен в сроки: детсад установлен прямо по соседству, продолжается подготовка к осуществлению образовательного процесса.