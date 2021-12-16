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В Туле на ул. Металлургов разрешат парковку возле больниц
Фото из группы «ВКонтакте» «СВОБОДНАЯ ТУЛА».

В Туле на ул. Металлургов разрешат парковку возле больниц

А еще - около женской консультации.

В Туле на улице Металлургов около больниц и женской консультации разрешат парковку автомобилей с 8.00 до 20.00. Об этом сообщили активисты «Свободной Тулы».

— В настоящее время монтируются знаки 8.5.4. Хотим выразить благодарность Дмитрию Ярцеву за конструктивный диалог и разумный подход к решению этого вопроса, а также тульским СМИ, которые не обошли стороной данную проблему, — написали ребята.

Напомним, после капитального ремонта дороги на ул. Металлургов установили около 50 знаков, запрещающих не только стоянку, но даже остановку.

Myslo отдельно писал об этом здесь.

Обилие знаков не оставляло шанса найти место для машины даже тем, кто приехал, например, в детскую или взрослую поликлинику, детскую областную стоматологию, аптеку или магазин. Причем запрещающие знаки установлены с обеих сторон на этом участке, а не только со стороны примыкающей трамвайной линии

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:09 +3
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