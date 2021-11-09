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Стену Тульского кремля очистили от надписи вандала

Стену Тульского кремля очистили от надписи вандала

Но работы пока не завершены. Нужны благоприятные погодные условия.

Накануне реставраторы закрасили надпись, которую нанес вандал на стену Тульского кремля. Как рассказал Myslo заместитель генерального директора реставрационной компании «СтройПроектИнжиниринг» Дмитрий Губский, работы пока выполнены на 2/3.

- Мы сделали все выкрасы, но из-за влажной погоды сложно сказать, как краска поведет себя в дальнейшем. После этого мы докомпонируем цвета, чтобы всё выглядело единым фоном. Только тогда можно будет сказать, что работы закончены, — отметил Дмитрий Владимирович.

Этот процесс сложный — под воздействием солнечных лучей краска на стене кремля выцвела, и не везде кирпичи одинакового цвета.

- За несколько лет тон краски уходит на 3−5%. Нам приходится на каждом кирпичике докомпоновывать концентрат красного или бежевого пигмента. Это уже филигранная работа, — говорит специалист.

Кстати, над объектом трудится целая команда — это инженер-технолог, архитектор и три реставратора.

По словам Дмитрия Губского, работы планируют завершить на текущей неделе, если установится сухая погода.

Напомним, 30 октября неизвестные изуродовали стену кремля, написав на ней слово «Успех». Личность вандалов пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Реставрацию кремлевской стены проводят за счет страховой компании.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:15 +2
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