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Туляки устроили давку, чтобы получить эскимо из рук прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича
Фото Зинаиды Набиевой.

Туляки устроили давку, чтобы получить эскимо из рук прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича

Вертолет с телеведущим приземлился на площадь Ленина.

Сегодня около полудня на главную площадь Тулы, как в той самой песне крокодила Гены, приземлился голубой вертолет и из него вышел любимый многими «волшебник» – телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. И как полагается – бесплатно раздал 500 эскимо. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!».

Туляки бурными овациями приветствовали  Леонида Аркадьевича. Желающих получить из рук главного волшебника страны заветное эскимо или просто сфотографировать его было столько, что очередь растянулась на половину площади Ленина. В какой-то момент туляки устроили давку, окружив телеведущего. Волонтерам пришлось оттеснять людей от него. 

Столь жаркая встреча, кажется, не обрадовала народного любимца.

Напомним, ХХI Международный кинофестиваль комедии пройдет с 5 по 11 сентября в Туле. Вход на мероприятия по пригласительным, которые можно получить бесплатно в кассах кинотеатров и учреждениях культуры. В связи с пандемией количество мест ограничено.
Галерея
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 1
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 2
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 3
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 4
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 5
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 6
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 7
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 8
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 9
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 10
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 11
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 12
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 13
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 14
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 15
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 16
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 17
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 18
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 19
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 20
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 21
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 22
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 23
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 24
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 25
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 26
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 27
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 28
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 29
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 30
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 31
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 32
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 33
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 34
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 35
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 36
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 37
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 38
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 39
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 40
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 41
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 42
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 43
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 44
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 45
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 46
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 47
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 48
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 49
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 50
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 51
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 52
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 53
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 54
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 55
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 56
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 57
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 58
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 59
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 60
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 61
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 62
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 63
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 64
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 65
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 66
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 67
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 68
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 69
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 70
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 71
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 72
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 73
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 74
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 75
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 76
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 77
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 78
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 79
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 80
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 81
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 82
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 83
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 84
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 85
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 86
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 87
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 88
Толпа туляков взяла в кольцо прилетевшего на вертолете Леонида Якубовича, чтобы получить мороженное, Фото: 89
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:55 −12
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