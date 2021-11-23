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Тульские активисты нашли кучу недоделок и несуразиц на улице Металлургов
Кадр из ролика «Свободной Тулы»

Тульские активисты нашли кучу недоделок и несуразиц на улице Металлургов

Отсутствие светофоров, странная велодорожка, бессмысленные знаки и остановки, которые могут рухнуть, - смотрите в новом ролике.

Активисты «Свободной Тулы» вдохновились репортажем Myslo по поводу принятой, но плохо сделанной улицы Металлургов и тоже прошлись по ней с инспекцией. И нашли еще больше недоделок. Об этом они сняли настоящий фильм.

Туляки подробно разобрали довольно странную велодорожку, которая без предупреждения меняет сторону улицы и имеет противоречивые знаки.

Активисты заметили старую часть тротуара между остановками «Декабристов» и «Быткомбинат». Он был вымощен плиткой еще в 2013 году, к Олимпиаде, когда по Туле несли Олимпийский огонь.

Почему-то именно здесь тротуар не стали ремонтировать по нацпроекту «БКАД», хотя предполагалось, что улицу Металлургов будут делать комплексно.

В ролике обсудили печально известный переход на остановке «Быткомбинат» через трамвайные пути, где трамвай сбил маму с малышом, в результате чего ребенок погиб. Активисты обсудили не только изначальное решение обустройства перехода, но и как исправили недоделки.

Оказалось, местами на прилегающих к Металлургов улицах забыли установить пешеходные светофоры, а где-то и вовсе забыли обозначить переход.

И конечно, красной нитью при обзоре улицы прошел запрет парковки, практически тотальный.

Очевидно же, что запрещающие знаки в таких количествах почти по всей длине улицы никому не нужны, и их никто не соблюдает. Особенно если учесть, что парковок нет. В том числе и около трех больниц, женской консультации и школ. 

С остановками ребята тоже копнули глубже. Оказалось, остановочные павильоны тоже сделаны ненадежно! Мест крепления крыш к основанию минимум — приварили всего в двух точках. Долго не продержится!

Почему же всего две точки крепления? И почему вообще сварка, когда есть отверстия под болтовые соединения? Ближе к началу улицы Металлургов, на остановке «Гайдара» стало понятно, что сварка — это потому что болты закончились!

 

В общем, ролик получился длинным, но очень содержательным. Рекомендуется к просмотру подрядчикам и заказчикам ремонта улицы.

 

Читайте по теме:

Приняли, но поспешили: улицу Металлургов в Туле срочно доделывают — репортаж Myslo — Новости Тулы и области

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:18 +8
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