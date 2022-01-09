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90 школ и 106 детсадов в Туле прошли санобработку

90 школ и 106 детсадов в Туле прошли санобработку

До 10 января спасатели «Центра гражданской защиты и спасательных работ» и сотрудники МЧС завершат обработку всех учебных заведений города.

В период зимних каникул с 27 по 30 декабря и нерабочих праздничных дней с 1 по 7 января в образовательных организациях обработаны дезинфицирующими средствами входные группы в 90 школах и 106 детских садах. Обработку по графику проводят ЦГЗиСР г. Тулы и МЧС России по Тульской области.
 
До 10 января будут обработаны 8 школ и 42 детских сада. 
 
 
Таким образом, к выходу на очную форму обучения 10 января будет завершена обработка всех образовательных учреждений.
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