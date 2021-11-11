«Успех» на стене Тульского кремля: вандал попал в «слепую» зону камер видеонаблюдения
Об этом заявил главный полицейский региона.
Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что в регионе за 10 месяцев с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто более тысячи преступлений. Но такого числа техники не достаточно. По предварительным подсчетам, камер нужно не менее 10 тысяч.
Также главный полицейский региона прокомментировал ситуацию с вандалом, который разрисовал стену Тульского кремля:
- К сожалению, это место попало в «слепую зону». Здесь преступника или преступников мы не видели. У нас есть другие методы раскрытия преступлений, и это мы обязательно раскроем, — рассказал Сергей Александрович в интервью телеканалу «Вести Тула».
Напомним, 30 октября неизвестные изуродовали стену кремля, написав на ней слово «Успех». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
По нашей информации, полиция установила двух подозреваемых. С ними сейчас работают полицейские.
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