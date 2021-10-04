В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов

4 октября в Туле состоялась комиссионная приемка отремонтированной комплексно улицы Металлургов. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, депутаты Тульской городской Думы, администрации Пролетарского округа, подрядчики и представители общественности.

Проезжая часть одной из главных улиц Пролетарского округа не соответствовала нормативам: колейность, дорожное полотно пришло в негодность. Последний раз эту улицу ремонтировали в 2011-2012 годах: первый участок от ул. Ложевой до ул. Гастелло приводили в порядок 9 лет назад, второй — от Гастелло до Театрального переулка — 8 лет назад.

Улицу внесли в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К ремонту приступили в середине мая 2021 года. Сейчас работы по комплексному ремонту ул. Металлургов завершены.

В ходе ремонта дороги выполнены следующие мероприятия: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней и ремонт смотровых колодцев, организация участка велодорожки, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой павильонов, обустройство подпорных стенок с установкой перильных ограждений, пандусов и ступеней, обустройство технических средств организации дорожного движения.

Заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Александр Жариков:

Александр Жариков – Сегодня мы принимаем работы по ремонту улицы Металлургов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик приступил к ремонту в мае 2021 года. Протяженность ремонтируемого участка — 3,9 км. Общая сметная стоимость работ – почти 160 млн рублей. Работы были комплексными: ремонтировали асфальтовое покрытие, тротуары, заменили бортовой камень и остановочные павильоны, выполнили ремонт переездов, установили светофоры и дорожные знаки. Все работы выполнены в срок, нареканий со стороны заказчика и общественности нет.

Александр Жариков рассказал, что по просьбам жителей выполнили и дополнительные работы в дополнение к запланированным: ремонт съездов, локальное уширение улицы Металлургов в районе пересечения с Гастелло, перенос остановок, установку перильных ограждений.

– Теперь улица Металлургов отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения. Столь комплексных работ эта улица не видела никогда, — подчеркнул Александр Жариков.

За ходом ремонта следили бдительные жители. Туляк Владимир Борисов, председатель многоквартирного дома № 8 по ул. Приупской: