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В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов

В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов

Комплексный ремонт проводился в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги».

4 октября в Туле состоялась комиссионная приемка отремонтированной комплексно улицы Металлургов. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, депутаты Тульской городской Думы, администрации Пролетарского округа, подрядчики и представители общественности.
 

Проезжая часть одной из главных улиц Пролетарского округа не соответствовала нормативам: колейность, дорожное полотно пришло в негодность. Последний раз эту улицу ремонтировали в 2011-2012 годах: первый участок от ул. Ложевой до ул. Гастелло приводили в порядок 9 лет назад, второй — от Гастелло до Театрального переулка — 8 лет назад.

Улицу внесли в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К ремонту приступили в середине мая 2021 года. Сейчас работы по комплексному ремонту ул. Металлургов завершены.
 
 
В ходе ремонта дороги выполнены следующие мероприятия: ремонт покрытия проезжей части, установка бортовых камней и ремонт смотровых колодцев, организация участка велодорожки, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой павильонов, обустройство подпорных стенок с установкой перильных ограждений, пандусов и ступеней, обустройство технических средств организации дорожного движения.
 
 
Заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Александр Жариков:
 

Александр Жариков

– Сегодня мы принимаем работы по ремонту улицы Металлургов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик приступил к ремонту в мае 2021 года. Протяженность ремонтируемого участка — 3,9 км. Общая сметная стоимость работ – почти 160 млн рублей. Работы были комплексными: ремонтировали асфальтовое покрытие, тротуары, заменили бортовой камень и остановочные павильоны, выполнили ремонт переездов, установили светофоры и дорожные знаки. Все работы выполнены в срок, нареканий со стороны заказчика и общественности нет.
 
Александр Жариков рассказал, что по просьбам жителей выполнили и дополнительные работы в дополнение к запланированным: ремонт съездов, локальное уширение улицы Металлургов в районе пересечения с Гастелло, перенос остановок, установку перильных ограждений.
 
– Теперь улица Металлургов отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения. Столь комплексных работ эта улица не видела никогда, — подчеркнул Александр Жариков.
 
За ходом ремонта следили бдительные жители. Туляк Владимир Борисов, председатель многоквартирного дома № 8 по ул. Приупской:
 

Владимир Борисов

– Мы ежедневно мониторили работу подрядной организации. Были вопросы по пешеходным дорожкам, переездам через трамвайные пути. Все недочеты были исправлены в ходе работ. Жители задавали вопросы по остановочным павильонам, подрядчик обещал всё доделать в ближайшее время.
Мы делали опрос, довольны ли жители улицы проведенными работами, и большая часть оказалась довольна. Вообще, хочу сказать, эту дорогу мы ждали много лет и дождались. 

 

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В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 76
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 77
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 78
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 79
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 80
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 81
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 82
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 83
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 84
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 85
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 86
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 87
В Туле прошла приемка отремонтированной улицы Металлургов , Фото: 88
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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