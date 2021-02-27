Тульский снеговик с гармошкой не «дожил» до праздника

Фото: https://1tulatv.ru/139583-kamery-tuly-onlayn.html

Снеговик с гармошкой, который несколько дней назад был установлен на Казанской набережной в Туле, не дождался праздника. Из-за потепления снежная фигура начала таять, а сегодня была разобрана из соображений безопасности.

В городской администрации сообщили, что такой теплой погоды с дождем никто не ожидал и она не прогнозировалась.

«Снеговик возводился силами администрации Центрального территориального округа города Тулы и МКУ «Сервисный центр города Тулы». Скульптор работал на общественных началах», - уточнила представитель администрации.

Также корреспонденту Myslo сообщили, что намеченный на 28 февраля День снеговика все же должен состояться и решение о его отмене пока не принималось. Напомним, праздник начнется в 12.00. Снежный тимбилдинг — лепку снеговиков, «стрельбу» снегом и холодные игры, видимо, придется заменить на что-то другое.