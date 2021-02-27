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Тульский снеговик с гармошкой не «дожил» до праздника
Фото: https://1tulatv.ru/139583-kamery-tuly-onlayn.html

Тульский снеговик с гармошкой не «дожил» до праздника

Снежная фигура подтаяла, после чего ее разобрали.

Снеговик с гармошкой, который несколько дней назад был установлен на Казанской набережной в Туле, не дождался праздника. Из-за потепления снежная фигура начала таять, а сегодня была разобрана из соображений безопасности.
 
В городской администрации сообщили, что такой теплой погоды с дождем никто не ожидал и она не прогнозировалась. 
 
«Снеговик возводился силами администрации Центрального территориального округа города Тулы и МКУ «Сервисный центр города Тулы». Скульптор работал на общественных началах», - уточнила представитель администрации.
 
Также корреспонденту Myslo сообщили, что намеченный на 28 февраля День снеговика все же должен состояться и решение о его отмене пока не принималось. Напомним, праздник начнется в 12.00. Снежный тимбилдинг — лепку снеговиков, «стрельбу» снегом и холодные игры, видимо, придется заменить на что-то другое.
 
Фото растаявшего снеговика взято из комментария пользователя zmeika.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:02 +4
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