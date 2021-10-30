Вандалы изуродовали граффити тульский кремль

Днем 30 октября на одной из стен кремля появилась надпись.

Слева от здания Музея самоваров на кремлевской стене кто-то написал слово «Успех».

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня днем. В настоящее время проводятся мероприятия по установке обстоятельств произошедшего и личностей, причастных к происшествию, прокомментировал Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Надеемся, что хулиган понесет заслуженное наказание.