Вандалы изуродовали граффити тульский кремль
Днем 30 октября на одной из стен кремля появилась надпись.
Слева от здания Музея самоваров на кремлевской стене кто-то написал слово «Успех».
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня днем. В настоящее время проводятся мероприятия по установке обстоятельств произошедшего и личностей, причастных к происшествию, прокомментировал Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.
Надеемся, что хулиган понесет заслуженное наказание.
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