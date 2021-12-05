Жуткое ДТП, цены на продукты и самая красивая мама: топ новостей этой недели

Началась неделя для туляков с непогоды. С вечера 29 ноября в нашем регионе резко ухудшилась погода и как следствие: десятки сообщений о нарушений электроснабжения и падении деревьев, столбов и пр.

Больше суток потребовалось спасателям, МЧС и коммунальщикам на то, чтобы устранить последствия разгула стихии.

Цены на продукты – вопрос, который волнует каждого. Резонанс вызвал скорректированный прогноз инфляции по итогам 2021 года, сделанный Банком России. По его данным, она составит 7,4−7,9%, а не 5,7−6,5%, как ожидалось ранее. При этом мы все ходим в магазин и знаем, что средний чек вырос относительно начала года далеко не на 7%.

В материале Myslo приводится инфографика, отражающая реальную картину с ценами, и комментарии экспертов, которые объясняют причины скачка цен.

energy1972: «Ты гляди! Для всего причины подорожания нашли - там неурожай, там новая линия.

Да и народу не похрену, что там у вас за отмазки? Зп не растёт. Доходы граждан даже по методе росстата падают 7 лет. Тут кто-то неплохо получает, я читаю, но в целом по стране пипец, товарищи. Никуда не растём. И не будем в ближ.время. А молодёжь в надежде на светлое будущее будет набирать кредиты. Короче, будем посмотреть.

А пока никто ни в чем не виноват!»

Сергей 071: «Смотришь по ТВ: хитрейший опять трындит о нац проектах, прорывах, нибибулина что все у них под контролем, греф вообще о внеземных технологиях...итд и начинаешь понимать...или мы дураки или лыжи не едут)!?»

Red Rebel: «Дело в том (сейчас наверное мне навтыкают) что русские по моим наблюдениям, жадней [других]. Если есть возможность обобрать ближнего - русский оберёт, без всякого сомнения.

Вот сейчас новый год, в нормальных странах раньше под крупные праздники цены понижали, а у нас без сомнения раза в 2 цены на продукты вырастут.

Есть ли ещё страны с таким менталитетом, я не слышал. Ну у нас своя духовность, особенная».

В Туле выбрали самую красивую, талантливую и креативную маму. На сцене молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся финал конкурса «Мама года - 2021». В нем приняли участие 10 очаровательных молодых женщин.