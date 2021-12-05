Жуткое ДТП, цены на продукты и самая красивая мама: топ новостей этой недели
Что читали и обсуждали туляки.
Началась неделя для туляков с непогоды. С вечера 29 ноября в нашем регионе резко ухудшилась погода и как следствие: десятки сообщений о нарушений электроснабжения и падении деревьев, столбов и пр.
Больше суток потребовалось спасателям, МЧС и коммунальщикам на то, чтобы устранить последствия разгула стихии.
Цены на продукты – вопрос, который волнует каждого. Резонанс вызвал скорректированный прогноз инфляции по итогам 2021 года, сделанный Банком России. По его данным, она составит 7,4−7,9%, а не 5,7−6,5%, как ожидалось ранее. При этом мы все ходим в магазин и знаем, что средний чек вырос относительно начала года далеко не на 7%.
В материале Myslo приводится инфографика, отражающая реальную картину с ценами, и комментарии экспертов, которые объясняют причины скачка цен.
energy1972: «Ты гляди! Для всего причины подорожания нашли - там неурожай, там новая линия.
Да и народу не похрену, что там у вас за отмазки? Зп не растёт. Доходы граждан даже по методе росстата падают 7 лет. Тут кто-то неплохо получает, я читаю, но в целом по стране пипец, товарищи. Никуда не растём. И не будем в ближ.время. А молодёжь в надежде на светлое будущее будет набирать кредиты. Короче, будем посмотреть.
А пока никто ни в чем не виноват!»
Сергей 071: «Смотришь по ТВ: хитрейший опять трындит о нац проектах, прорывах, нибибулина что все у них под контролем, греф вообще о внеземных технологиях...итд и начинаешь понимать...или мы дураки или лыжи не едут)!?»
Red Rebel: «Дело в том (сейчас наверное мне навтыкают) что русские по моим наблюдениям, жадней [других]. Если есть возможность обобрать ближнего - русский оберёт, без всякого сомнения.
Вот сейчас новый год, в нормальных странах раньше под крупные праздники цены понижали, а у нас без сомнения раза в 2 цены на продукты вырастут.
Есть ли ещё страны с таким менталитетом, я не слышал. Ну у нас своя духовность, особенная».
В Туле выбрали самую красивую, талантливую и креативную маму. На сцене молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся финал конкурса «Мама года - 2021». В нем приняли участие 10 очаровательных молодых женщин.
Красочное и очень трогательное мероприятие было приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 28 ноября.
Одним из самых обсуждаемых стало трагическое ДТП, в котором грузовик переехал 85-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Случилось оно 4 декабря в 14.40 в Туле на пересечении улиц Кауля и Оборонной. По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте — в 40 метрах от пешеходного перехода. За рулем находился 41-летний водитель.
Многие в комментариях поддерживали водителя:
Mamarina: «Как же люди не думают о последствиях? Машине труднее остановиться сразу, чем человеку».
verum est verum: «Дурной тон в привычках и в итоге смерть. Продолжайте не соблюдать ПДД и встреча с Камазом Вас ждёт наверняка».
sovunja73: «К сожалению, тут многие ходят через дорогу как им вздумается. Соболезнования родным и близким(».
Скандал с возвратом средств за несостоявшийся тур в Тулу не остался незамеченным. Двухдневная туристическая поездка школьников из Москвы в Тулу должна была состояться еще в начале ноября, но из-за эпидемиологической обстановки ее пришлось отменить. Организатор – «Центр приёма гостей Тульской области» – обещал вернуть деньги, но до действий дело не доходило под предлогом каких-то неких трудностей с переводом.
Напомним, «Центр приёма гостей Тульской области» открылся летом 2018 года, его основателем и первым руководителем был известный тульский предприниматель Роман Агибалов. Спустя несколько месяцев Арбитражный суд Тульской области признал Агибалова банкротом — он задолжал кредиторам более 9 млн рублей.
На официальном сайте «Центра приёма гостей Тульской области» руководителем
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