«Химки» – «Арсенал»: визит к бывшему, гений Зурико и замбийская сила

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ФК «Химки».

В 17-м туре Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на выезде встречался с «Химками». В первом круге команды выдали весьма яркий поединок , который лишь по какой-то досадной случайности закончился безголевой ничьей. Туляки тогда потеряли не только важные очки, но и своего капитана — Георги Костадинова. Не смог он помочь команде и сегодня — из-за перебора жёлтых карточек. Кроме этого, главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович не мог рассчитывать на получившего повреждение Даниила Хлусевича.

Гости начали матч довольно небрежно, и хозяева смогли соорудить опасный момент уже на второй минуте: Денис Глушаков изящным пасом вывел Кемаля Адеми на рандеву с Антоном Коченковым. Голкипер «Арсенала» сыграл на перехвате выше всяких похвал.

После этого эпизода «Арсенал» пришёл в себя и перехватил инициативу, начав подбираться все ближе к владениям Ильи Лантратова. На восьмой минуте Евгений Марков здорово обыгрался с Зурико Давиташвили и пробил с линии штрафной. Мяч прошёл совсем рядом со штангой.

Хозяева не только не могли ничего противопоставить тулякам, но и были вынуждены несколько раз менять тактический рисунок игры из-за травм. Уже к 16-й минуте главный тренер «Химок» Игорь Черевченко [специалист, который совсем недавно был у руля «Арсенала»] лишился Адеми и Александра Филина.

«Арсенал», в свою очередь, продолжал играть раскованно, забрав мяч под контроль, и создавал моменты, которые должны были рано или поздно превратиться в забитые голы. Хороши были в опорной зоне Аяз Гулиев и Кингс Кангва, здорово подключались к атакам Данил Степанов и Игорь Смольников, впереди заметен был Давиташвили. У грузинского атакующего полузащитника была прекрасная возможность открыть счёт в середине первого тайма. Смольников получил пас на правом фланге от Кингса и удобно набросил мяч на Зурико — Лантратов в шикарном прыжке справился с ударом Давиташвили.

Черевченко пытался изменить ход игры и на 25-й минуте совершил третью рокировку — Бесард Сабович поменял Егора Данилкина.

Но это мало чем помогло — к 30-й минуте у «Химок» замен было больше, чем ударов по воротам Коченкова.

А на 33-й минуте «Арсенал», который в текущем сезоне в среднем пропускает по 2 мяча за игру, вспомнил про эту чудовищную статистику и любезно подарил хозяевам возможность открыть счёт. После подачи с угла поля Степанов неуклюже сыграл в собственной штрафной и врезался в Александра Трошечкина. «Химки» нежданно-негаданно получили пенальти, который со второй попытки реализовал Резиуан Мирзов, хорошо знакомый тульским болельщикам. С первым ударом Мирзова справился Коченков, но нарушил при этом правила, выскочив с линии ворот до удара. Второй раз футболист «Химок» пробил гораздо лучше и развёл вратаря и мяч по разным углам, забив свой первый в сезоне гол.

Пропустив такой нелогичный мяч, туляки не приуныли, а отправились исправлять это недоразумение. «Арсенал» создал несколько хороших моментов, самым запоминающимся из которых стал удар Маркова головой после подачи Кингса. Снова надёжен был Лантратов, в очередной раз сохранивший ворота в неприкосновенности.

Тайм второй стартовал с натиска «Арсенала» и прекрасной игры вратаря «Химок». Илья Лантратов пополнил коллекцию блестящих сейвов после того, как Горан Чаушич здорово разогнал контратаку своей команды. Обыгравшись с партнёром, серб бил наверняка, но голкипер справился с выстрелом Горана. На добивании первым был Гулиев, но не подстроился под мяч – он срезался точно в Маркова, который пытался переправить его в сетку. Лантратов снова был хорош.

Хорош, но не всемогущ — с ударом Давиташвили на 61-й минуте не справился бы, пожалуй, ни один вратарь мира. Зурико, который поменялся флангами с Эвансом Кангвой, сместился с левого края в центр, обыграл двух соперников и с линии штрафной пробил точно в девятку.

«Арсенал» не сбавлял обороты и продолжал комбинировать. «Химки» абсолютно забыли об атакующей игре, заставляя мёрзнуть Антона Коченкова. Позже это едва не сыграло злую шутку — на 84-й минуте застоявшийся кипер туляков пошёл на выход, не рассчитал и проиграл верховую борьбу Душану Стоиновичу. К счастью для гостей, его удар прошёл выше ворот.

В ответной атаке доселе незаметный Эванс Кангва подкараулил ошибку соперника, перехватив мяч в опасной близости от ворот «Химок». Эльмиру Набиуллину пришлось останавливать его ценой желтой карточки практически на линии штрафной. Кингс Кангва выполнил идеальную подачу, и Урош Радакович обязан был выводить гостей вперёд, но пробил ужасающе неточно.

«Арсенал» не сдавался и на 87-й минуте заслуженно забил второй гол. Гулиев нашёл в штрафной Кингса, который выкатил мяч под удар брату. Лантратов среагировал на выстрел Эванса, но мяч от штанги залетел в ворота. Прекрасная комбинация и отличный гол, ставший победным!

Туляки одерживают вторую победу подряд, улучшая турнирное положение. Впереди — матч с ЦСКА, после которого чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу. Игра со столичной командой состоится 11 декабря в Москве. Отметим, что данную встречу из-за перебора жёлтых карточек пропустит один из лучших футболистов «Арсенала» в этом сезоне Кингс Кангва.