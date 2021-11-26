В Туле выбрали самую красивую, талантливую и креативную маму

На сцене молодежного многопрофильного центра «Родина» состоялся финал конкурса «Мама года - 2021». В нем приняли участие 10 очаровательных молодых женщин.

Это яркое, красочное и очень трогательное мероприятие было приурочено к Дню матери, который отмечается в России 28 ноября.

Перед началом конкурсных испытаний к участницам обратилась почетный гость конкурса, многодетная мама, член жюри, мэр Тулы Ольга Слюсарева:

- Для каждого из нас мама — главный человек в жизни. Тепло материнской любви поддерживает и вдохновляет нас в любом возрасте. Радует, что конкурс «Мама года» внес яркие краски в вашу жизнь. В течение месяца вы находились в атмосфере творческого состязания. Вне зависимости от того, кто получит титул «Мама года», все участницы конкурса — уже победительницы. А всем мамам я хочу пожелать, чтобы крылья за спиной, которые у вас есть, никогда не опускались, что бы с нами ни происходило и что бы ни творилось у нас в душе. Мы должны оставаться ангелами для наших детей! Чтобы у вас всегда хватало сил на все заботы и хлопоты, и, конечно же, на себя!

В конкурсе приняла участие 21 женщина в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отборочного тура в финал вышли 10 молодых женщин.

Итак, наши участницы!

Олеся Товкань, ревизор. Служила в войсках, были у Олеси и командировки в горячие точки. Финалистка шоу «Кондитер». Состоит в благотворительном фонде «Мы вместе», участвует в социальном проекте «Стань светлее» где помогают женщинам и детям в кризисных ситуациях. Дочка стала ее музой. Очень любит путешествовать.

Анастасия Бурак, провизор. Детство и юность посвятила эстрадному вокалу. Будучи студенткой медицинского вуза, постоянно участвовала в конкурсных и творческих мероприятиях. Гордится тем, что исполнила гимн для сети аптек, в которой работает. Настя — лауреат «Студенческой весны Соловьиного края», призёр конкурса «Хрустальная звездочка». Но главное — Настя жена и мама!

Евгения Толмачева, учитель иностранных языков. С детства пишет стихи, шьет кукол, вяжет мягкие игрушки и по старинной технологии делает елочные игрушки из ваты. Семья для Евгении — самое важное в жизни. Занимается исследовательской работой по поиску пропавших без вести на фронте дедушек. Любит изучать историю и культуру нашей страны.

Анна Демушкина, провизор, работает в аптечной сети. Любит вышивать крестиком, составлять фруктовые, овощные, сладкие букеты, печь десерты. Быть мамой для Ани — счастье: «Благодаря своей малышке, переживаю забытые чувства и открываю своё детство заново. Я счастлива, потому что пою колыбельную, потому что на руке засыпает смысл моей жизни, потому что целую каждый вечер пухленькую щёчку, потому что я мама! Это и есть главное достижение и смысл в моей жизни».

Анна Хачатрян, учитель начальных классов. Любит готовить и выращивать цветы. Самое главное увлечение — работа с детьми. «Это настоящее счастье, удовольствие, творчество и самовыражение», — говорит Анна. Для нее семья и друзья — одна из самых важных ценностей, ведь близкие люди всегда поддержат, помогут в трудную минуту и подбодрят теплыми словами.

Виктория Прудникова, помощник руководителя в федеральной компании, студентка сельскохозяйственного колледжа, учится на ландшафтного дизайнера. Призер конкурса «Молодой предприниматель». Старается всегда быть позитивной, в любой ситуации ищет плюсы.

София Чибисова, волонтер. Три года работала в банковской сфере. После декрета нашла для себя много новых интересных увлечений: прошла обучение по SMM-продвижению, занялась инвестициями. Сейчас обучается в модельной школе и занимается волонтерской деятельностью.

Ольга Новикова, медсестра в частной клинике. Заканчивает шестой курс медицинского института. За время учебы стала обладателем звания «Студент года» в творческой номинации. Мама 3-летней дочки Александры. Отличное поет, играет в театре. «Театр любительский, подход профессиональный», — говорит Ольга.

Татьяна Челнокова, учитель химии и биологии. С детства любила играть в школу, стала учителем, а сейчас работает заместителем директора школы. Татьяна — лауреат конкурса «Учитель года России — 2020», проводит открытые экологические уроки на территории Тульской области. Как говорит о себе сама Таня: «Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица!»

Мария Ворысалова, домохозяйка. Мама трех девочек, благодаря которым в ней бушует энергия. Этой энергии хватает и на семью, и на увлечения, и на развитие себя. Победительница социального проекта «Школа управленческого резерва». Любит шить, готовить, и особенно что-то сладкое и очень вкусное. Любит делать очень красивые торты.

Участницы подготовили видеопрезентации о своих семьях, показали творческие номера, продемонстрировали находчивость и умение быстро ответить на вопрос в интеллектуальном конкурсе «Страна детства».

А также мамочки выполнили домашнее задание в кулинарном поединке «Мама может».

В рамках конкурса также состоялось дефиле в вечерних платьях.

Всем финалисткам вручены ценные призы и награды в номинациях.

«Эйнштейн в юбке» — Олеся Товкань.

«Мама-блогер» — София Чибисова.

«Таланты и поклонники» — Анна Демушкина и Татьяна Челнокова.

«Инстадива» — Евгения Толмачева.

«Business Woman» — Мария Ворысалова.

«Просто космос» — Виктория Прудникова.

«Звезда Мишлена» — Анна Хачатрян. Анна приготовила нереально вкусный шах-плов. Рецепт для вас в конце новости!

«Мечта Феллини» — Анастасия Бурак.

«Героиня нашего времени» — Ольга Новикова.

Главный приз и титул «Мама года — 2021» завоевала 31-летняя Ольга Новикова. Мы уже писали об Ольге — в 2014 году она выиграла конкурс «Мисс Студенчество» с тогда еще девичьей фамилией — Черюканова.

- Оля, в твоей жизни было уже много конкурсов, и вот еще один — «Мама года»…

- Слышала об этом конкурсе уже давно, с момента его образования. Мама я уже три года, но до этого не решалась принять в нем участие - не было времени, институт, и вообще творческая жизнь как-то ушла на второй план. А в этом году почувствовала, что не хватает движения, эмоций, и когда увидела объявление о кастинге на конкурс, подала заявку.

- Насколько сложно было готовиться - и учеба, и работа, и семья...

- Сложно, правда. Творческие способности у меня есть и опыт участия в предыдущих конкурсах, и мне казалось, что будет легче готовиться к этому конкурсу. Но нет... Все девчонки большие молодцы, у всех были яркие номера, так что пришлось поднапрячься, потрудиться, чтобы придумать что-то интересное и удивить жюри.

- На какой конкурс делали ставку - кулинарный или творческий?

- Изначально кулинарный конкурс должен был пройти в формате онлайн, и я переживала - готовка не мой конек (смеется). Но потом условия переиграли и кулинарный конкурс стал домашним заданием. Тут я успокоилась - я могу не спеша приготовить, что умею, и я представила на суд жюри запеченные мидии с рисом и соусом териякти. А в песню, которую пела, я добавила немного авторского контента - про дочку Александру.

- Теперь дочка для тебя - главный смысл жизни?

- Конечно. Всё бывает, все мы живые люди, но она для меня - лучик света и безусловная любовь.

- Современная мама - какая она?

- Стрессоустойчивая и быстрая в принятии решений. У нас сейчас ритм жизни такой, нужно быть очень мобильной, очень много всего успевать и опережать время.

- Какие у тебя ближайшие творческие планы?

- Принять участие в конкурсе работающей молодежи. Это фестиваль, который состоится уже в декабре 2021 года.

Из досье Myslo

Ольга Игоревна Новикова

Родилась 27 мая 1990 г. в Туле.

Студентка медицинского института ТулГУ. Хочет стат врачом-репродуктологом.

Семья: муж Евгений, дочь Александра.

Любимая книга: И. Тургенев. "Отцы и дети".

Любимый фильм: сериал "Каменская".

Любимое блюдо: запеченные мидии с соусом терияки.

Мечта: чтобы дети были здоровы.

Рецепт шах-плова от Анны Хачатрян

Ингредиенты:

слоеное тесто (можно готовое магазинное) или тонкий лаваш

1 кг длиннозерного риса

1 кг говядины

по 150 г изюма, кураги, фиников

шафран

репчатый лук

соль, перец

топленое масло

Приготовление:

Рис необходимо заранее замочить на ночь в соленой воде - на 1 кг риса 2 л теплой воды и 2 ст. л. соли. Утром хорошенько промыть. Сварить рис минуты 2-3. На масле обжарить порезанную кусочками говядину вместе с луком, чуть посолить. Также на масле минут 10 обжарить изюм, курагу и финики. Емкость, в которой будете готовить плов (желательно что-то чугунное) смазать топленым маслом - и дно, и бока. Тесто нарезать треугольниками и выложить им дно и бока кастрюли, сверху слои - рис, сухофрукты, мясо, снова рис, сухофрукты, мясо. На каждый слой риса добавляем масло - для сочности. В конце украсить шафраном (предварительно замоченным в воде). Сверху все закрыть тестом. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Готовый плов выложить на блюдо для подачи верхушкой на дно, так что запеченное дно как раз станет верхушкой. Разрезать треугольнички и раскрыть плов цветочком.

Приятного аппетита!