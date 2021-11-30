Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши
На данный момент пострадавших из-за стихии нет.
С вечера 29 ноября в нашем регионе резко ухудшилась погода. По информации МЧС, поступали и на данный момент продолжают поступать сообщения о нарушении электроснабжения и падении деревьев.
«Во время прохождения неблагоприятных погодных условий организовано оперативное реагирование на все заявки населения силами пожарно-спасательных гарнизонов и администраций муниципальных образований. Падений широкоформатных конструкций, ограничений транспортного сообщения не зафиксировано, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Между тем, туляки присылают в редакцию Myslo снимки последствий разгула стихии. Так, на ул. Майской сильный ветер сорвал с магазина профлист и опрокинул мусорный контейнер. Во дворе дома № 61 по ул. Металлургов упавшее дерево оборвало провода, а у дома № 85 сорвало листы железа с крыши.
В настоящее время в области работает оперативный штаб по контролю за обстановкой. В него вошли министерство строительства и ЖКХ ТО, министерство транспорта и дорожного хозяйства ТО, филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», региональная полиция.
Напомним, 30 ноября Центральную Россию ждет большой шторм. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», в регионе порывы ветра местами могут достигать 25 м/с.
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