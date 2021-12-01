Работаем на еду: как выросли цены на продукты в тульских магазинах за 7 лет

Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4−7,9% с 5,7−6,5%. Но все мы на себе ощущаем — цены растут не на 7%, а гораздо больше.

По крайней мере, на продукты питания — это наглядно видно из инфографики, которую мы собрали из своих прежних публикаций и свежих цен в магазинах. Покупательная способность упала в среднем в полтора раза, если считать в пересчете на основные продукты питания. В чем причина такого резкого скачка?

Рост цен на молочную продукцию, масла и кондитерских изделий эксперты объясняют запуском новой концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), она будет действовать с 2022 года. РОП предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

Традиционные причины роста цен на молочную продукцию — подорожали корма и ветпрепараты для животных, а значит выросла цена на сырое молоко, подорожали упаковка, горюче-смазочные материалы и электроэнергия.

Рост цен на овощи и хлеб, по мнению Центробанка, обусловлен, по заключению экспертов, плохим урожаем в этом году. А цены на импортные овощи фрукты зависят от курса евро и доллара.

— С августа по октябрь включительно все составляющие для выпечки хлеба подорожали на 20%. Сахар, мука, масло, дрожжи… А еще на 30% подорожал газ, которым заправляем наши машины, то есть транспортные расходы выросли значительно. За последние полтора месяца на 15% выросла в цене пленка, в которую упаковываем свою продукцию, — рассказывает маркетолог одного из крупных хлебозаводов Тульской области. — Нам приходится повышать отпускную цену на свою продукцию, но на полках цена буханки или батона зависит еще от «жадности» сетевого магазина. Сейчас цены на полке не регламентируются централизованно. И торговая наценка в сетях может достигать 70%! А ведь было время, когда торговая наценка на хлеб была ограничена 15%. Каждая торговая сеть считает свою рентабельность и повышает цены чаще, чем мы, производители.

Самое «народное» мясо — курятина и индюшатина — подорожали сильнее всего. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства.

Во-первых, в 2 раза выросла цена на зерно. Во-вторых, подорожали аминокислоты и прочие витамины для животных и птицы. В-третьих, значительное влияние на себестоимость мяса птицы (и свинины, кстати, тоже) оказывает цена на инкубационное яйцо. Оно также значительно выросло в цене.

Многие малые и средние предприятия вынуждены останавливать работу из-за нехватки оборотных средств для закупки кормов. Эксперты также отмечают отсутствие господдержки частным птицефабрикам. Свою негативную роль сыграла вспышка птичьего гриппа, что привело к сокращению поголовья. Повлияло на цену также подорожание упаковки и транспортировки. По всем этим причинам довольно значительно подорожали и яйца.

Есть и сезонный фактор подорожания куриного мяса — учебный год. Роспотребнадзор недавно исключил из рекомендованного рациона в школьных столовых колбасные изделия, включая сосиски. И учебные заведения увеличили закупки куриного мяса.

Еще сильнее, чем куриное мясо, выросло в цене мясо индейки. Индюшка догнала и обогнала свинину. Причины этого все те же — птичий грипп и карантинные меры для производителей. Из-за девальвации рубля выросли цены на бензин, ветеринарные препараты, витамины, увеличилась стоимость родительского стада — все это повлияло на конечную цену. В тульских магазинах филе бедра индейки за два года выросло в цене с 200 до 450 рублей за килограмм.

— Конечные цены на мясо и мясную продукцию зависят от многих факторов. В себестоимости производства мяса, будь то свинина, говядина или птица, большую роль играет стоимость кормов. Комбикорм в цене вырос очень сильно, — рассказывает Александр Мельников, коммерческий директор компании «Город мастеров». — Вообще это круговая зависимость — растут цены на коммуналку и бензин, за ними растет цена на всё! Что касается колбасы и мясных полуфабрикатов, то их цена зависит помимо цены на мясо еще и от цены на специи, оболочки для колбас и сосисок проч. А эти ингредиенты полностью иностранного производства, мы закупаем их за валюту. Для покупателя, который приходит за мясом, колбасой или другими товарами в сетевой магазин — а мы 90% закупок продуктов делаем в федеральных сетевых магазинах — цена в чеке сильно зависит еще и от «аппетита» ритейла. На многие продукты питания наценка в сетях составляет минимально 40%, а в среднем — 70%!

Подорожание гречки, овсянки и риса эксперты связывают с ростом стоимости сырья и упаковки, а также с неурожаем в Алтайском крае, основным поставщиком гречки в России.

Еще одна причина роста цен на внутреннем рынке — запредельно высокие мировые цены на исходное сырье (зерно, сахар, какао-бобы и проч.).

Воронка продуктовой инфляции, по словам экспертов, будет набирать и обороты, и мощь — вот такой вот неутешительный прогноз на 2022 год.

Как росли цены на продукты питания — в инфографике Myslo: