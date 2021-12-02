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В Туле сенаторский BMW c «блатными» номерами купили за 48 млн рублей
Фото: torgi.gov.ru

В Туле сенаторский BMW c «блатными» номерами купили за 48 млн рублей

По некоторым данным, раньше на иномарке передвигался член Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко.

Фонд имущества Тульской области 1 декабря провёл аукцион, одним из лотов которого стал автомобиль BMW X5 2006 года выпуска с госномером А571МР97. По информации Myslo, раньше эта машина была закреплена за сенатором Совета Федерации от Тульской области Игорем Панченко.

Начальная цена продажи составляла 636 000 рублей, шаг аукциона — 31 800 рублей. Кроссовер с «блатными» номерами ушёл с молотка за астрономическую сумму — 47 922 600 рублей.

Покупателем стал представитель ООО «Алора». Эта коммерческая компания с уставным капиталом в 300 000 рублей была зарегистрирована в Туле в 2008 году и находится по адресу: ул. Советская, д. 67. Основной вид деятельности организации — неспециализированная оптовая торговля.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:25 +1
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