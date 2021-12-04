Где в Туле 6 декабря отключат электроэнергию

6 декабря специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38;

ул. Бакунина, 1;

ул. Каракозова, 5, 11−27, 77-а, 79;

ул. Декабристов, 3, 4, 15−39 (нечётн.), 24−50 (чётн.);

ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123;

ул. Степанова, 144, 146, 148, 150, 154, 35, 35-а;

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22−32 (чётн.);

пер. Кладбищенский, 1−5, 5-а;

ул. Патронная, 1−29 (нечётн.), 4−30 (чётн.);

ул. Тесницкая, 3, 7, 9, 6, 21;

ул. Капитана Громова, 66;

18-й пр-зд, 23−53;

1-й Тесницкий пр-зд, 5;

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 1−18, 13-а;

2- Тесницкий пр-зд, 2, 5, 6, 8;

18-й пр-зд, 23−55 (нечётн.), 52;

Красноармейский пр-т, 13, 13-а, 15;

ул. К. Цеткин, 6;

ул. Галкина, 31-а;

ул. М. Расковой, 22;

ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);

пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.);

ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.);

ул. Осипенко, 1−10, 15;

ул. Белинского, 1−13 (нечётн.), 6−12 (чётн.);

ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.);

1-й и 4-й Горельские пр-ды;

ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);

2-й Горельский пр-д, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.);

3-й Горельский пр-д, 1−10;

5-й Горельский пр-д, 6, 7;

п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1−23 (нечётн.), 2−26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 2−26; ул. Зелёная, 6;

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 74−108, 122−162 (чётн.), 144, 112, 120, 162-а, 93-а, 81-б, 71−95 (нечётн.).