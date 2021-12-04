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Жуткое ДТП: В Туле на ул. Кауля грузовик переехал 85-летнюю пенсионерку
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Жуткое ДТП: В Туле на ул. Кауля грузовик переехал 85-летнюю пенсионерку

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

4 декабря в 14.40 в Туле на пересечении улиц Кауля и Оборонной произошло жуткое ДТП — грузовик переехал 85-летнюю женщину. За рулем находился 41-летний водитель.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, от полученных травм пешеход скончалась.

По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте — ДТП произошло примерно в 40 метрах от пешеходного перехода.

На место происшествия сотрудники ГИБДД вызвали родственников пенсионерки. По информации Myslo, после увиденного дочери погибшей потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 1
На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 2
На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 3
На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 4
На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 5
На ул. Кауля грузовик переехал пенсионерку, Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
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