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В Туле продали BMW за 48 млн рублей: кто владел иномаркой с крутыми номерами и кто ее выкупил
Фото: torgi.gov.ru.

В Туле продали BMW за 48 млн рублей: кто владел иномаркой с крутыми номерами и кто ее выкупил

Автомобиль с начальной стоимостью 636 тыс. рублей продали на торгах за астрономическую сумму.

Несколько дней назад в Туле с молотка за почти 48 млн рублей был продан 15-летний кроссовер BMW X5. Такая цена во многом обусловлена госномером «правительственной» серии — А571МР97.

Начальная цена продажи составляла 636 000 рублей. Шаг аукциона — 31 800 рублей. Кроссовер с «блатными» номерами ушел с молотка за астрономическую сумму — 47 922 600 рублей.

Покупателем стало ООО «Алора» в лице Владислава Валерьевича Нагорного, действующего на основании доверенности от 29 ноября 2021 года. Отметим, что Нагорный — полный тезка участника праймериз «Единой России» в Тульской области.

Он родился в Барнауле в Алтайском крае. Работал советником гендиректора ООО «ТПК «Лискимонтажконструкция». В Тульскую область перебрался шесть лет назад.

К слову, с 2012 по 2013 год указанным BMW владела компания ЧОП «Альфа-Вымпел», принадлежащая бывшему губернатору Тульской области Владимиру Груздеву. Об этом рассказали читатели Myslo (BSV71 и  economist). Правда, тогда у авто был другой госзнак.

По данным «Тульских новостей», автомобиль, в котором бронированные стекла, был закреплен за представительством Груздева в Москве.

Кроме того, по информации Myslo, эта машина впоследствии была закреплена за сенатором Совета Федерации от Тульской области Игорем Панченко.

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