В надземном переходе через Восточный обвод почти год не работает лифт

Фото: архив Myslo.

28 августа 2020 года на Восточном обводе в Туле установили надземный пешеходный переход , который соединил Суворовское училище

и парк «Патриот». Он стал первым надземным переходом в границах Тулы, выполненным из алюминиевых конструкций без устройства промежуточной опоры.

Полностью завершить работы по обустройству планировалось прошлой осенью. В конструкции перехода были предусмотрены подъемные платформы для маломобильных групп, внутреннее электроосвещение и противоскользящее покрытие. И если с освещением и покрытием проблем не возникло, то вот подъемные платформы подкачали. В редакцию Myslo обратились туляки, интересующиеся, когда же уже заработает построенный лифт:

– Почти год прошел! Есть лифт, но он не работает. Если хочешь с велосипедом перейти на другую сторону обвода, тащи его на себе по ступенькам. А каково маломобильным гражданам? Пандус, конечно, предусмотрен, но как бы облегчил их жизнь работающий лифт!

О своих проблемах туляки рассказывают не только в СМИ, но и в соцсетях. Официальные аккаунты регионального правительство регулярно отвечают на жалобы. Правда, одним и тем же текстом:

А пару дней назад с официального аккаунта пришел новый ответ о том, что сейчас идут поиски источника финансирования для работы лифта: