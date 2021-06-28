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В надземном переходе через Восточный обвод почти год не работает лифт
Фото: архив Myslo.

В надземном переходе через Восточный обвод почти год не работает лифт

О перманентном поиске источника финансирования правительство региона сообщает тулякам в соцсетях.

28 августа 2020 года на Восточном обводе в Туле установили надземный пешеходный переход, который соединил Суворовское училище
и парк «Патриот». Он стал первым надземным переходом в границах Тулы, выполненным из алюминиевых конструкций без устройства промежуточной опоры.
 
Полностью завершить работы по обустройству планировалось прошлой осенью. В конструкции перехода были предусмотрены подъемные платформы для маломобильных групп, внутреннее электроосвещение и противоскользящее покрытие. И если с освещением и покрытием проблем не возникло, то вот подъемные платформы подкачали. В редакцию Myslo обратились туляки, интересующиеся, когда же уже заработает построенный лифт:
 
– Почти год прошел! Есть лифт, но он не работает. Если хочешь с велосипедом перейти на другую сторону обвода, тащи его на себе по ступенькам. А каково маломобильным гражданам? Пандус, конечно, предусмотрен, но как бы облегчил их жизнь работающий лифт!
 
О своих проблемах туляки рассказывают не только в СМИ, но и в соцсетях. Официальные аккаунты регионального правительство регулярно отвечают на жалобы. Правда, одним и тем же текстом:
 
 
А пару дней назад с официального аккаунта пришел новый ответ о том, что сейчас идут поиски источника финансирования для работы лифта:
 
 
 
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