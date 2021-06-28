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В Тульской области за сутки подтвердились еще 150 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились еще 150 случаев коронавируса

Шесть человек скончались.

В Тульской области за сутки подтвердились 150 случаев ковида, 60 человек выздоровели, шесть скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 458 жителей Тульской области, 39 181 вылечился, 2202 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

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