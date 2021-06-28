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В Левобережном сбили ребенка на велосипеде: за рулем Chevrolet был полицейский

В Левобережном сбили ребенка на велосипеде: за рулем Chevrolet был полицейский

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Ранее Myslo писал, что вечером 27 июня около дома №6 по ул. Восточной в микрорайоне Левобережный водитель Chevrolet при выезде с придомовой территории сбил ребенка на велосипеде.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области раскрыли подробности происшествия:

– Установлено, что транспортным средством во внеслужебное время управлял оперуполномоченный одного из территориальных отделов. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

В результате ДТП несовершеннолетний получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

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