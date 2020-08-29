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Надземный переход на Восточном обводе полностью обустроят к концу сентября

Надземный переход на Восточном обводе полностью обустроят к концу сентября

Планируется, что переход оборудуют подъемными платформами для маломобильных групп.

Напомним, в ночь на 28 августа на Восточном обводе в Туле установили надземный пешеходный переход. Он соединяет Суворовское училище
и парк «Патриот».
 
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рассказали Myslo, что протяженность перехода — 42 метра. Он стал первым надземным переходом в границах Тулы, выполненным из алюминиевых конструкций без устройства промежуточной опоры.
 
Галерея
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 1
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 2
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 3
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 4
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 5
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 6
Полное завершение работ по обустройству планируется в конце сентября. В конструкции перехода предусмотрены подъемные платформы для маломобильных групп, также будет сделано внутреннее электроосвещение и противоскользящее покрытие.
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:14 +4
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