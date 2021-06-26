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В Туле молодой лось забрел на территорию предприятия – видео

В Туле молодой лось забрел на территорию предприятия – видео

Растерянное животное не могло найти выход с территории «Газстройдетали».

Очевидцы прислали в редакцию Myslo видео с проходной «Газстройдетали», что находится в Скуратово.

Утром 24 июня лось забрел на парковку у предприятия. Пытаясь выбраться, он не заметил рабицу и врезался в ограждение.

По словам работников, потом животное все же успешно покинуло парковку.

 

Напомним, дикие животные нередко заходят к людям. Так, в прошлом году в Новомосковске в районе ул. Калинина была замечена лиса, которая преспокойно пила воду из лужи.

А этой зимой в Узловой и вовсе была замечена рысь.

В июле 2018 года по трассе М-4 «Дон» бегал верблюд. Оказалось, что несчастный сбежал из передвижного зоопарка, который приехал в Новомосковск. Беглеца вернули домой сотрудники ГИБДД.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:13 +3
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