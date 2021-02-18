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В Узловой по городу разгуливала рысь
Фото Романа Волощука.

В Узловой по городу разгуливала рысь

Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

В Узловой по городу разгуливала рысь. Фотографии животного появились в группе «ВКонтакте» «Узловая | Не Слухи».

– Чья рысь ходит по Гагарина, 1? — спрашивает автор фото.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что видели это животное в разных частях города. Некоторые пытались подозвать кошку к себе, но она слишком напугана и не подходит к людям.

Кто-то предположил, что это вовсе не рысь, а камышовый кот. 

Друзья, а вы как считаете, что это за животное? Делитесь мнением в комментариях!

 

Отметим, что нередко на улицах Тулы и области жителям встречались дикие, а иногда даже экзотические животные. Так, в июле 2018 года по трассе М-4 «Дон» бегал верблюд. Оказалось, что несчастный сбежал из передвижного зоопарка, который приехал в Новомосковск. Беглеца вернули домой сотрудники ГИБДД.

В Щекинском районе к людям из леса вышли дикие кабаны. Животные деловито прогуливались и рыскали, очевидно, в поисках еды.

К жителям микрорайона Петровский забрела лиса, а по Черниковскому переулку бродил фазан.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:27 +12
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