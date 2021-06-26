Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области COVID-19 подтвержден у 143 человек
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 143 человек, выздоровели 59 и 5 пациентов скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 42 161 житель региона, 39 063 вылечились, 2189 умерли.
В России за последние сутки ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 079 (14,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 430 753 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 619 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 132 683 человека.
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