В Тульской области на трассе М-4 бегает верблюд: видео

Фото Ирины Симоновой.

Очевидцы сообщают, что животное сбежало из зоопарка.

Новомосковских автомобилистов с утра ждал необычный «сюрприз» — недалеко от поселка Маклец по трассе М-4 бегал… верблюд! Ошарашенные водители засняли испуганное животное на камеру:



Видео: Юрий Фатьянов.

Очевидцы предполагают, что верблюд сбежал из зоопарка, который остановился у гипермаркета «Линия» в Новомосковске. Животное выглядит истощенным.

Отметим, что на трассе уже произошло ДТП. Будьте внимательны.