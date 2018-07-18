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В Тульской области на трассе М-4 бегает верблюд: видео
Фото Ирины Симоновой.

В Тульской области на трассе М-4 бегает верблюд: видео

Очевидцы сообщают, что животное сбежало из зоопарка.

Новомосковских автомобилистов с утра ждал необычный «сюрприз» — недалеко от поселка Маклец по трассе М-4 бегал… верблюд! Ошарашенные водители засняли испуганное животное на камеру:


Видео: Юрий Фатьянов.

Очевидцы предполагают, что верблюд сбежал из зоопарка, который остановился у гипермаркета «Линия» в Новомосковске. Животное выглядит истощенным.

Отметим, что на трассе уже произошло ДТП. Будьте внимательны.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 +5
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