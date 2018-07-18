Фото Ирины Симоновой.
В Тульской области на трассе М-4 бегает верблюд: видео
Очевидцы сообщают, что животное сбежало из зоопарка.
Новомосковских автомобилистов с утра ждал необычный «сюрприз» — недалеко от поселка Маклец по трассе М-4 бегал… верблюд! Ошарашенные водители засняли испуганное животное на камеру:
Видео: Юрий Фатьянов.
Очевидцы предполагают, что верблюд сбежал из зоопарка, который остановился у гипермаркета «Линия» в Новомосковске. Животное выглядит истощенным.
Отметим, что на трассе уже произошло ДТП. Будьте внимательны.
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