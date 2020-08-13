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В Новомосковске сфотографировали пьющую из лужи лису
Фото: vk.com/overhearnmsk.

В Новомосковске сфотографировали пьющую из лужи лису

Животное запечатлели неподалеку от детской игровой площадки и парка.

Очевидец опубликовал в социальной сети фото лисы, которая преспокойно пьет воду из лужи в районе ул. Калинина в Новомосковске.
 
 
Судя по снимку, животное совсем не пугали многоквартирный дом, автомобили и детская площадка.
 
Отметим, что лису заметили неподалеку от местного городского парка. Возможно, оттуда она и пришла.
 
 
Напомним, летом прошлого года в Баташевском саду тоже заметили лису. Маленький хищник совершенно спокойно гулял по саду и тоже не боялся людей. 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:43 +11
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