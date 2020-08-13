Фото: vk.com/overhearnmsk.
В Новомосковске сфотографировали пьющую из лужи лису
Животное запечатлели неподалеку от детской игровой площадки и парка.
Очевидец опубликовал в социальной сети фото лисы, которая преспокойно пьет воду из лужи в районе ул. Калинина в Новомосковске.
Судя по снимку, животное совсем не пугали многоквартирный дом, автомобили и детская площадка.
Отметим, что лису заметили неподалеку от местного городского парка. Возможно, оттуда она и пришла.
Напомним, летом прошлого года в Баташевском саду тоже заметили лису. Маленький хищник совершенно спокойно гулял по саду и тоже не боялся людей.
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