В Новомосковске сфотографировали пьющую из лужи лису

Фото: vk.com/overhearnmsk.

Животное запечатлели неподалеку от детской игровой площадки и парка.

Очевидец опубликовал в социальной сети фото лисы, которая преспокойно пьет воду из лужи в районе ул. Калинина в Новомосковске.

Судя по снимку, животное совсем не пугали многоквартирный дом, автомобили и детская площадка.

Отметим, что лису заметили неподалеку от местного городского парка. Возможно, оттуда она и пришла.