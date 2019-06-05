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На Московском вокзале в Туле был замечен молодой лось
Фото Андрея Кулешова

На Московском вокзале в Туле был замечен молодой лось

По словам очевидцев, животное было очень напугано.

В среду утром, в районе Московского вокзала очевидцы заметили лося – молодое животное было очень напугано и металось из стороны в сторону. Фотографиями лесного обитателя в одном из интернет-сообществ поделился туляк Андрей Кулешов.

В комментариях пользователи предположили, что животное могло выйти к людям из ближайшей лесополосы и выразили надежду, что специалистам удастся вернуть «беглеца» в естественную среду обитания без вреда для его здоровья.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +5
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