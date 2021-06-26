В Туле водитель машины дорожной службы попался на пьяном вождении
Машина совершала опасные маневры на дороге, чем и привлекла внимание полицейских.
Сегодня около 2 часов ночи на кольце у Московского вокзала сотрудники ДПС обратили внимание на машину дорожной службы, которая двигалась по дороге, совершая опасные маневры.
Стражи порядка остановили машину и при проверке документов предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,999 промилле при разрешенных 0,16 промилле.
За пьяную езду водителю грозит лишение водительских прав.
Другие статьи по темам
Место