В Туле водитель машины дорожной службы попался на пьяном вождении

Машина совершала опасные маневры на дороге, чем и привлекла внимание полицейских.

Сегодня около 2 часов ночи на кольце у Московского вокзала сотрудники ДПС обратили внимание на машину дорожной службы, которая двигалась по дороге, совершая опасные маневры.

Стражи порядка остановили машину и при проверке документов предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,999 промилле при разрешенных 0,16 промилле.

За пьяную езду водителю грозит лишение водительских прав.