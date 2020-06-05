Бегавшего по Узловой лося засняли на видео

В группе «Узловая | Слухи» в соцсети ВКонтакте появился пост о том, что по городу бегает лось, мол, будьте внимательнее. В комментариях к посту пользователь Михаил Камаз выложил видео с лесным гостем. Похоже, животное само было шокировано встречей с людьми!

В последнее время дикие животные — лисы, кабаны, лоси — часто выходят к людям. На самом деле это не такое уж редкое явление, но неизменно вызывает ажиотаж и кучу видео в сети.

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