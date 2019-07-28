В Тульской области истощенный лось вышел за помощью к людям: видео

Кадр из видео

Голодное и, судя по всему, больное животное еле стояло на ногах.

В СНТ «Сатурн», расположенном в паре километров от Дубны, к людям вышел истощенный, голодный и, вероятно, больной лось. Видео с места событий очевидцы опубликовали в паблике «Подслушано. Дубна».

Вероятно, животное заболело и вышло к людям, надеясь на помощь. Лесной обитатель выглядел очень измождённо – от него остались буквально кожа и кости.