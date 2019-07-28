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В Тульской области истощенный лось вышел за помощью к людям: видео
Кадр из видео

В Тульской области истощенный лось вышел за помощью к людям: видео

Голодное и, судя по всему, больное животное еле стояло на ногах.

В СНТ «Сатурн», расположенном в паре километров от Дубны, к людям вышел истощенный, голодный и, вероятно, больной лось. Видео с места событий очевидцы опубликовали в паблике «Подслушано. Дубна».

Вероятно, животное заболело и вышло к людям, надеясь на помощь. Лесной обитатель выглядел очень измождённо – от него остались буквально кожа и кости.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:04 +1
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Место
Тульская областьДубна

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