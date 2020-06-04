В Щекинском районе кабаны вышли из леса к автобусной остановке: видео

Видео Максима Сотскова.

Щекинец Максим Сотсков заметил пару кабанов, вышедших из леса в районе Селиваново. Животные деловито прогуливались и рыскали в траве, очевидно, в поисках еды.

Такие случаи не редкость. Кабаны частенько выходят к жилищу людей и даже совершают набеги на огороды — вредительство чистой воды. Однако кабан может быть и опасен для человека, но только в том случае, если он с детенышами.