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В Щекинском районе кабаны вышли из леса к автобусной остановке: видео
Видео Максима Сотскова.

В Щекинском районе кабаны вышли из леса к автобусной остановке: видео

Очевидцы засняли их на видео.

Щекинец Максим Сотсков заметил пару кабанов, вышедших из леса в районе Селиваново. Животные деловито прогуливались и рыскали в траве, очевидно, в поисках еды.

Такие случаи не редкость. Кабаны частенько выходят к жилищу людей и даже совершают набеги на огороды — вредительство чистой воды. Однако кабан может быть и опасен для человека, но только в том случае, если он с детенышами.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:46 +7
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