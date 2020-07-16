Навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы: руководство тульского морга могут привлечь к уголовной ответственности

Фото из архива Myslo.

В распоряжении редакции Myslo оказались итоги прокурорской проверки Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы и деятельности его руководителей. Напомним, сотрудники главного надзорного ведомства страны побывали в Туле в июне 2020 года. И, как выяснилось, нашли массу нарушений.

платные услуги Генпрокуратура пришла к выводу, что руководство учреждения, пользуясь пробелами нормативного правового регулирования, с 2017 года на системной основе организовало оказание платных немедицинских услуг, в том числе ритуальных, по санитарной и косметической обработке трупов, их бальзамированию, предпохоронному сохранению и перевозке тел умерших, предоставлению в прокат зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминания и т. д.

Подобная деятельность Бюро противоречит установленным законом целям деятельности государственных судебно-экспертных учреждений и влечет ограничение конкуренции, — считают в Генпрокуратуре.

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По мнению надзорного органа, в прейскурант учреждения неправомерно включены платные услуги по санобработке и облачению тел умерших, укладке их в гроб и прочие, входящие, согласно приказу Минздрава РФ , в должностные обязанности санитаров.

Тут нужно оговориться, что на платные услуги в государственном Бюро обращали внимание и в УФАС. Антимонопольное ведомство даже судилось с тульским минздравом и ТОБ СМЭ, но апелляцию УФАС проиграл. Так что оставят ли моргу возможность зарабатывать, пока неизвестно.

Но вернемся к прокурорской проверке. От глаз проверяющих не ускользнуло, что ряд договоров заключен с социально незащищенной категорией граждан (пенсионеры и др.), которым навязывались платные услуги стоимостью от 5 до 20 тыс. рублей.

При этом прокуратура выяснила, что часть средств от платной деятельности перечислялась руководству Бюро и другим представителям администрации Бюро в виде выплат стимулирующего характера.

препятствия и затягивание сроков Как следует из отчета проверяющих, в Бюро СМЭ были приняты локальные правовые акты, которые создавали препятствия в выдаче тел умерших для захоронения родственникам и иным уполномоченным лицам.

Например, Правила выдачи медицинских свидетельств о смерти, приема

и выдачи трупов в структурных подразделениях экспертизы трупов Бюро

устанавливают ограничения по очередности выдачи трупов, а также по кругу лиц, имеющих право на их получение. Это противоречат нормам Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

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Прокуратура также провела анализ скорости работы судебных медиков и выяснила — оказание платных услуг снижает их работоспособность. Они проследили динамику роста доли экспертиз трупов, которые проводились со сроком более 1 месяца: в 2017 году — 25,7%, в 2019 году — 71,6%. Это в 3,5 раза превышает среднее значение по РФ.

Получается, что в угоду получению выгоды на основную работу у сотрудников ТОБ СМЭ — проведение экспертиз — просто не оставалось времени.

«Левые» заказы Так, Генпрокуратура пишет, что некоторые судебно-медицинские эксперты Бюро за деньги проводили медицинские исследования для нужд фирм, специализирующихся на консультациях по делам о ДТП. Также эксперты Бюро консультировали адвокатов и иных лиц по вопросам, связанным с судебной медициной: например, о перспективах назначения судебно-медицинских экспертиз по искам о возмещении компенсации вреда здоровью. Прокурорские проверяющие сделали вывод, что это создает предпосылки для возникновения конфликта интересов.

Для оценки этой части исследования прокуратура привлекала специалистов — сотрудников Федеральных служб по надзору в сфере здравоохранения и Роспотребнадзора. И они, как и ожидалось, тоже нашли нарушения в морге.

Из отчета прокуратуры: «выявлены нарушения Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз, в части значительного

некомплекта необходимого оборудования, нарушений правил дезинфекции».

что дальше? Информация о результатах проверки направлена из Москвы прокурору Тульской области для принятия мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о применении иных мер прокурорского реагирования. Также материалы проверки направлены руководителю Управления регионального Следственного комитета для уголовного преследования руководителей тульского Бюро.

Myslo продолжает следить за ситуацией.