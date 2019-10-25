Тулячка: Работники морга не отдавали мне тело моей покойной бабушки

3 октября у Виктории Волковой (фамилия изменена) умерла бабушка. Тело забрали в морг на ул. Сакко и Ванцетти, 1. Провели вскрытие, выдали родственнице справку и свидетельство о смерти.

- Бабушка завещала поставить гроб с ее телом перед похоронами в Веневском монастыре. 4 октября мы приехали в морг за телом, чтобы везти в Венев, но бабушку нам отказались отдавать!

Для помощи в организации похорон я нанимала агента Любовь Белолюбскую. Если б не она, я вообще не знала бы, что делать в такой ситуации, поскольку бабушку из морга удалось забрать лишь со скандалом.

По словам Виктории, даже при наличии документов (справки и свидетельства о смерти) ей не выдавали тело, ссылаясь на некое «внутреннее распоряжение». Согласно этой бумаге, тела покойных выдают близким лишь на следующие сутки после вскрытия. Чем это обусловлено, не понятно.

- Был рабочий день, документы у нас уже на руках, тело бабушки уже не принадлежит моргу, мы приехали за ним! Но нам его не отдали, — говорит Виктория. — Мне вообще показалось, что работники морга надо мной издевались — просили зайти в помещения, где лежат трупы, я долго ждала всех этих решений… Может быть, я конечно, нагнетаю, я была в таком состоянии, что врагу не пожелаешь. Но тем не менее.

Чтобы урегулировать ситуацию, мы с агентом позвонили руководителю бюро Денису Желткову. Он переадресовал нас к начальнику отдела Тимуру Турсунбековичу и особенно вникать не стал. В свою очередь Тимур Турсунбекович ссылался на распоряжение Желткова и тело бабушки не отдавал. Так продолжалось довольно долгое время.

Устав от ситуации и этого бессмысленного «бюрократического футбола» мы с агентом решились позвонить на горячую линию губернатора с жалобой (запись звонков имеется в распоряжении редакции. — Прим.ред.) Оператор кол-центра вежливо пояснила, что может отправить информацию в минздрав, но обработка запроса займет 2 дня. Поэтому ввиду срочности вопроса лучше переключить звонок на руководителя Бюро. Так и поступили. Однако разговора снова не вышло.

…На горячую линию Виктория и Любовь звонили дважды. Также пришлось пообщаться с сотрудниками бюро лично.

Женщина считает, что палки в колеса ей начали ставить из-за того, что она отказалась от платных услуг, предоставляемых моргом.

- Из-за этого пришлось всё это терпеть, — говорит Виктория. — В том, что дело в деньгах, сомневаться не приходиться: начальник отдела, с которым я общалась, спрашивал, сколько я заплатила агентам, сколько отдала другой фирме за услуги и т. д. Сразу было понятно, что его волнует этот вопрос.

Забегая вперед, надо сказать — тело бабушки уже к вечеру Виктории удалось забрать из морга. Но, по ее словам, чего ей это стоило!

Этот случай — не единичный. Рассказывает тулячка по имени Юлия.

- В начале сентября умер мой дядя. Похоронами занималась я. Тело дяди забрали в морг на улице Сакко и Ванцетти. Мы отказались от платных услуг, предложенных самим моргом, заключили договор со сторонней фирмой. Видимо, из-за этого все проблемы у нас и начались. Я приехала в морг забрать тело дяди, но нам его не отдали, сказав, что еще не определились с причиной смерти, не закончили все манипуляции, хотя вскрытие уже было закончено. Проблема была в том, что дядю должны были хоронить в Подмосковье, все было заказано, выезд из Тулы — в 9.00 10 сентября.

Накануне похорон мне пришлось весь день до позднего вечера провести в Бюро судебно-медицинской экспертизы: меня заставили ждать тело родственника, не отдавали его. Из-за конфликта пришлось даже вызывать полицию. Правда, это не помогло: тело мне все равно выдали только на следующее утро, в то время, когда нам нужно было выезжать в Подмосковье с уже готовым к похоронам телом дяди. Похороны были сорваны, все сдвинулось во времени. Мы же отказались от платных услуг тульского морга, заключив договор с другой компанией, и этим сотрудникам нужно было время для подготовки тела покойного, а нас этого времени лишили. Это беспредел!

К слову, пока я находилась в помещении морга, при мне выдали много тел, родственники которых пользовались платными услугами самого бюро. Это что, преимущество? Почему те, кто не оплатил, должны столько ждать и срывать похороны?

…Как рассказал нашему корреспонденту руководитель Тульского бюро судебно-медицинской экспертизы Денис Желтков, сотрудники бюро ничего не нарушили. Они имеют право выдавать тело покойного лишь на следующий день после вскрытия, так как есть определенная последовательность действий при работе с трупом, за его вид и сохранность они несут ответственность. По словам Желткова, отказ в немедленной выдаче тела сразу после вскрытия никак не связан с платными услугами, которые оказывает морг. Все делается в порядке очереди.

- Мы выдаем тела родственникам на следующий день после вскрытия, это обусловлено технологическим процессом. Родственники, которые заказывают услуги по предпохоронной подготовке тела у своих агентов, должны понимать, что ответственность за тело все равно лежит на нас. Поэтому родственник сам должен удостовериться, в каком состоянии мы передаем тело агенту, и подтвердить своей подписью, что согласен на это. Только из-за этого, к примеру, заявительницу приглашали в помещение морга, чтобы осмотреть тело ее бабушки.

В прокуратуре корреспондентам Myslo подтвердили, что у сотрудников морга есть положенное им время для проведения вскрытия и других манипуляций с телом. А вот если «оплаченные» тела выдают раньше, чем «неоплаченные» — это уже может являться нарушением в работе морга.

Напомним, ранее Myslo писал, что 26 июля 2019 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области вынесло решение в отношении Тульского регионального минздрава и Бюро судебно-медицинской экспертизы.

УФАС требовал от минздрава в срок до 26 сентября 2019 года убрать из Устава ТОБ СМЭ пункт о платных немедицинских услугах:

косметическая и санитарная обработка трупов,

бальзамирование,

предпохоронное сохранение тел,

прокат зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминовения.

Минздрав обжаловал это решение антимонопольщиков. Дело пока не рассмотрено.