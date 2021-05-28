Экс-руководителя Бюро СМЭ признали виновным в присвоении с использованием служебного положения

Дениса Желткова оштрафовали на 350 тысяч рублей и на три года запретили занимать определенные должности.

Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику Бюро судебно-медицинской экспертизы, 46-летнему Денису Желткову. Его признали виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тысяч рублей.

«Мужчина признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».