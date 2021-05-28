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Экс-руководителя Бюро СМЭ признали виновным в присвоении с использованием служебного положения

Экс-руководителя Бюро СМЭ признали виновным в присвоении с использованием служебного положения

Дениса Желткова оштрафовали на 350 тысяч рублей и на три года запретили занимать определенные должности.

Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику Бюро судебно-медицинской экспертизы, 46-летнему Денису Желткову. Его признали виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
 
По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тысяч рублей.
 
«Мужчина признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
 
 

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.
 
 
После этого за полтора месяца в морге прошло несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений.
 
После этого морг проверила Генеральная прокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно — в специальном материале Myslo). 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:37 +4
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Тула
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