Тулячка Лидия Хрусталева: «Мою убитую дочь похоронили и не говорят где!»

В руках у Лидии Хрусталевой рентгеновский снимок, который сразу подтвердил, что нашли тело именно ее дочери. Лидия Анатольевна не понимает, почему Нину похоронили, не поставив в известность родственников.

Пенсионерка рассчитывает, что после публикации компетентные органы с большей ответственностью и вниманием к деталям разберутся в описанных ниже событиях.

Во вторник, 10 сентября 2019 года, домой к Лидии Анатольевне вместе с зятем приехала младшая дочь Ирина. Она рассказала, что Нину — старшую дочь Лидии, которая жила в Обидимо, убили. По словам женщины, труп нашли после того, как пьяный сожитель Нины Вячеслав (имя изменено. — Прим. авт.) якобы по пьяни проболтался об этом своему приятелю, а тот не выдержал и позвонил в полицию. Останки и вправду находились в том месте, про которое говорил сожитель, — в небольшом пруду-болотце, примерно в 200−300 метрах от его дома.

Лидия Хрусталева — Доставали ее при нас. Голову не показали — сказали, что от нее почти ничего не осталось, так как она долгое время лежала в воде. Но и я, и Иринка сразу ее опознали — у Нины были шунты на ноге и перелом левого предплечья, на останках всё это было видно.

Женщина утверждает, что Вячеслав не связывался с ней или Ириной, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, а также объяснить смерть Нины. И это выглядит подозрительно, особенно с учетом того, что раньше он заявлял, будто бы хочет на ней жениться. В какой-то мере нежелание поговорить с близкими объясняют как минимум два важных, по мнению родных погибшей, момента:

во-первых, летом соседи случайно увидели, как в позднее время Вячеслав и его отец вроде бы везли на тележке что-то в направлении того самого прудика, где через некоторое время нашли останки Нины Сергеевой;

во-вторых, когда одна из соседок спросила у Вячеслава, куда пропала Нина, тот ответил, что она уехала к сестре. Зачем солгал, спрашивается?..

Неопознанная с фамилией

10 октября Лидии Хрусталевой позвонил следователь по фамилии Маслов и сказал, что нужны образцы ДНК — для точной идентификации обнаруженного трупа. Женщины выполнили просьбу следователя приехать и тогда же спросили, когда разрешат похоронить Нину. Тот ответил, что придется подождать еще примерно две недели.

– 29 октября следователь снова позвонил и сказал, что можно приехать и забрать паспорт Нины, — продолжает мать погибшей. — Когда он отдал паспорт, я спросила у него, что мне дальше делать, но он ответил: «Не знаю». Затем я пошла в морг на ул. Дрейера, куда отвезли тело моей дочери. Там показали мне книгу, где было написано: «Похоронено неопознанное тело Сергеевой Нины Вячеславовны» — я сама лично эту запись видела. Как это — «неопознанное» и тут же стоят фамилия, имя и отчество? При этом никаких бумаг мне не дали!

После этого Лидия Анатольевна обращалась в СО СУ СК РФ по Зареченскому району Тулы и в зареченскую прокуратуру. В последней ее отправили в прокуратуру Ленинского района, но в итоге, по словам пенсионерки, никто так ей и не помог.

— Я даже не знаю, где сейчас Нина, — возмущается пенсионерка. — Сказали только, что похоронили ее 11 октября. Но как же так, ведь мы 10-го у следователя были! Кроме того, мы уже и с похоронной службой договорились. Я в кредит 80 тысяч рублей взяла, чтобы похоронить дочь по-человечески. Отдавать теперь, конечно же, с процентами.

Уголовное дело не возбудили

Порталу Myslo удалось выяснить, что останки Нины Сергеевой захоронили сотрудники МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения», о чем мы сразу сообщили Лидии Анатольевне. Однако, по ее словам, забрать документы и узнать место погребения у нее пока не получилось. Пенсионерке сказали, что сначала она должна предоставить бумагу от следователя о закрытии уголовного дела либо об отказе в возбуждении.

И вот здесь снова начинаются странности. Лидия Хрусталева уверенно заявила, что никакого уголовного дела нет. И сказал ей об этом сам следователь — вроде бы как на останках Нины не удалось обнаружить признаков криминала.

А то, что Вячеслав мог везти ее тело на тележке и потом проболтаться, где его спрятал, — это еще не повод обвинять его в убийстве.

— Мне следователь Уголовный кодекс совал и что-то там показывал, — рассказывает мать погибшей. — А ответить на вопрос, зачем прятать тело, если не убивал, не смог.

По нашей информации, в СУ СК РФ по Тульской области по факту обнаружения тела Нины Сергеевой проводилась процессуальная проверка. По ее результатам действительно принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела…