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В тульской исправительной колонии отреставрируют фюзеляж боевого вертолета

В тульской исправительной колонии отреставрируют фюзеляж боевого вертолета

После завершения работ винтокрылая машина отправится в новомосковский музей.

В исправительной колонии № 1 (находится в Донском Тульской области) приступили к реставрации фюзеляжа вертолета МИ-24. Отслужившей свой срок боевой машине предстоит занять место в новомосковском парке Памяти и славы.
 
 
 
Решение о создании экспозиции военной техники в музее под открытым небом приняли пять лет назад. В создании экспозиции принимали участие много энтузиастов, в том числе представители новомосковского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.
 
Не остались в стороне от общего дела облагораживания парка и простые жители города, такие как Елена и Ирина Королевы. Вскоре благодаря совместным усилиям экспозицию пополнят два вертолета МИ-8 и МИ-24. Министерство обороны списало винтокрылые машины и передало их новомосковской администрации.
 
 
Вертолетам предстоит целый ряд ремонтных и реставрационно-восстановительных работ. Поэтому представители ветеранской организации обратились к руководству УФСИН. Выполнить работу взялись в исправительной колонии № 1.
 
«Отслужившую свой боевой век машину в разобранном виде доставили в исправительную колонию № 1. Мастера производственного участка по ремонту автотранспортных средств ИК-1 осуществят необходимые работы по восстановлению внешнего вида списанного вертолета, проведут кузовные работы и подготовят фюзеляж вертолета к лакокрасочным работам, чтобы каркас вертолета вновь обрел прежний вид. Завершить работы и передать готовый экспонат для установки в парке планируется в сентябре», — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.
 
В дальнейшем в сервис исправительной колонии поступит корпус и вертолета МИ-8.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +2
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