новости
новости
Регистрация
По ходатайству следователя арестован земельный участок бывшего руководителя тульского морга

По ходатайству следователя арестован земельный участок бывшего руководителя тульского морга

Это сделано в качестве меры обеспечения возмещения ущерба.

Уголовное дело по обвинению в присвоении денежных средств бывшего руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы Дениса Желткова направлено в суд с обвинительным заключением. 

В Следственном комитете отметили, что для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на земельный участок, принадлежащий обвиняемому. Как пояснили Myslo в региональном СК, это было сделано в ходе расследования. 

В ходе разбирательства арест с земли снимут: уже перед самым судом обвиняемый возместил причиненный государству ущерб.  

Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего врача — судебно-медицинского эксперта ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Денис Желтков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

По данным следствия, в период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года обвиняемый, занимающий в тот период должность начальника бюро, ежемесячно обеспечивал себе начисление и выплату заработной платы за работу по совместительству, фактически эту работу не выполняя. Таким образом, обвиняемым причинен ущерб государственному учреждению здравоохранения на сумму около 218 тысяч рублей.
 

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.

Сюжет: Нарушения в тульском морге
Бывший руководитель тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в присвоении средств
Дежурная часть
Бывший руководитель тульского Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в присвоении средств
сегодня, в 09:48, 27 3366 4
Почти 50 сотрудников судмедэкспертизы написали жалобу в прокуратуру Тульской области
Жизнь Тулы и области
Почти 50 сотрудников судмедэкспертизы написали жалобу в прокуратуру Тульской области
3 марта, в 15:38, 51 6872 8
Руководитель тульского морга покинул свой пост
Жизнь Тулы и области
Руководитель тульского морга покинул свой пост
16 февраля, в 18:02, 40 7322 6
Работник тульского морга рассказал, почему трупы валялись на полу
Дежурная часть
Работник тульского морга рассказал, почему трупы валялись на полу
5 февраля, в 19:37, 158 9525 7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:38 +2
Другие статьи по темам
Прочее
моргскандалруководительДенис ЖелтковТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца
Росреестр предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца
Лазерная эпиляция: почему нельзя доверять всем салонам и что поможет избавиться от лишних волос?
Лазерная эпиляция: почему нельзя доверять всем салонам и что поможет избавиться от лишних волос?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.