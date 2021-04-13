По ходатайству следователя арестован земельный участок бывшего руководителя тульского морга

Уголовное дело по обвинению в присвоении денежных средств бывшего руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы Дениса Желткова направлено в суд с обвинительным заключением.

В Следственном комитете отметили, что для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на земельный участок, принадлежащий обвиняемому. Как пояснили Myslo в региональном СК, это было сделано в ходе расследования.

В ходе разбирательства арест с земли снимут: уже перед самым судом обвиняемый возместил причиненный государству ущерб.

Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего врача — судебно-медицинского эксперта ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Денис Желтков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

По данным следствия, в период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года обвиняемый, занимающий в тот период должность начальника бюро, ежемесячно обеспечивал себе начисление и выплату заработной платы за работу по совместительству, фактически эту работу не выполняя. Таким образом, обвиняемым причинен ущерб государственному учреждению здравоохранения на сумму около 218 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.