По ходатайству следователя арестован земельный участок бывшего руководителя тульского морга
Это сделано в качестве меры обеспечения возмещения ущерба.
Уголовное дело по обвинению в присвоении денежных средств бывшего руководителя Бюро судебно-медицинской экспертизы Дениса Желткова направлено в суд с обвинительным заключением.
В Следственном комитете отметили, что для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на земельный участок, принадлежащий обвиняемому. Как пояснили Myslo в региональном СК, это было сделано в ходе расследования.
В ходе разбирательства арест с земли снимут: уже перед самым судом обвиняемый возместил причиненный государству ущерб.
Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего врача — судебно-медицинского эксперта ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Денис Желтков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.