Минздрав рассказал об итогах проверки переполненного морга в Туле

Министерство здравоохранения прокомментировало опубликованную ранее информацию об условиях хранения невостребованных и неопознанных тел в тульском морге. На фотографиях, использованных в публикации, были запечатлены тела и останки людей, складированные в мешках на кафельном полу одной из комнат без холодильного оборудования.

Сегодня минздрав Тульской области рассказал:

«2 марта в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Туле, министерством здравоохранения Тульской области проведены контрольно-выездные мероприятия. Было установлено, что в морге находятся невостребованные тела, захоронение которых возможно только после получения соответствующих документов от правоохранительных органов.

5 и 6 марта, после получения разрешения, тела переданы на захоронение. В холодильной камере морга находятся тела, в отношении которых следственными органами вынесен запрет на захоронение».