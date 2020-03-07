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Минздрав рассказал об итогах проверки переполненного морга в Туле

Минздрав рассказал об итогах проверки переполненного морга в Туле

2 марта в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы министерством здравоохранения Тульской области проведены контрольно-выездные мероприятия.

Министерство здравоохранения прокомментировало опубликованную ранее информацию об условиях хранения невостребованных и неопознанных тел в тульском морге. На фотографиях, использованных в публикации, были запечатлены тела и останки людей,  складированные в мешках на кафельном полу одной из комнат без холодильного оборудования.

Сегодня минздрав Тульской области рассказал:

«2 марта в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенном в Туле,  министерством здравоохранения Тульской области проведены контрольно-выездные мероприятия. Было установлено, что в морге находятся невостребованные тела, захоронение которых возможно только после получения соответствующих документов от правоохранительных органов.

5 и 6 марта, после получения разрешения, тела переданы на захоронение. В холодильной камере морга находятся тела, в отношении которых следственными органами вынесен запрет на захоронение».

Напомним 1 марта издание MASH опубликовало неприятные новости из морга Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы. Информацию подхватили тульские СМИ. После этого в Бюро выехала проверка.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:37 +1
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