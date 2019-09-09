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Тульскому моргу на Дрейера запретили готовить тела покойников к похоронам

Тульскому моргу на Дрейера запретили готовить тела покойников к похоронам

Точку в деле, длившемся около 3-х лет, поставило антимонопольное ведомство. Распоряжение должно вступить в силу 26 сентября 2019 года.

В распоряжении редакции Myslo оказалось решение по антимонопольному делу в отношении минздрава Тульской области и Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы. Похоже, скандал трехлетней давности повторяется.

Вкратце напомним историю. В июле 2017 года морг внезапно начал выдавать родственникам голых покойников, то есть тела были совершенно не готовы к захоронению. Причиной стали предписания прокуратуры и Управления Федеральной антимонопольной службы, которые выдали ТОБ СМЭ.

В чем были претензии к Бюро?

ТОБ СМЭ — подчиненная министерству здравоохранения бюджетная организация, оказывающая услуги медицинского характера. На деле же Бюро работало «на два фронта». С граждан там взимали (и продолжают взимать) плату за, к примеру, бальзамирование и одевание покойного, аренду зала, притом что эти виды услуг в должностные обязанности работников не входят.

Сотрудники учреждения, работая на полставки в Бюро, вторую половину дня оказывали услуги на базе учреждения уже как коммерческие предприниматели.

За последние три года как минимум дважды минздраву и самому Бюро различные инстанции указывали на недопустимость такой деятельности. В июле 2017 года руководитель ТОБ СМЭ Денис Желтков получал прокурорское представление о том, что незаконную деятельность нужно прекратить. Примерно через год пальцем в сторону Бюро погрозило и местное УФАС. Но, как стало известно Myslo, с тех пор по делу мало что изменилось.

УФАС: тульский минздрав нарушил закон

26 июля 2019 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области вынесло решение в отношении тульского регионального минздрава и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Дело было возбуждено по поступившим еще в 2017 году материалам из прокуратуры. До этого УФАС выносило предупреждения, которые не были исполнены.

Вкратце решение антимонопольной службы сводится к тому, что в нарушение закона министерство здравоохранения внесло в Устав ТОБ СМЭ пункт об оказании услуг немедицинского характера (ритуальных), что противоречит закону о конкуренции.

При этом минздрав является органом исполнительной власти, и закон прямо запрещает ему принимать акты, которые приводят или могут привести к нарушению конкуренции.

УФАС вынесло решение: признать министерство здравоохранения Тульской области нарушившим ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», выдать минздраву обязательное для исполнения предписание о прекращении незаконных действий.

В самом предписании прямо указано, что УФАС требует от минздрава в срок до 26 сентября 2019 года убрать из Устава ТОБ СМЭ пункт о платных немедицинских услугах:

  • косметическая и санитарная обработка трупов,
  • бальзамирование,
  • предпохоронное сохранение тел,
  • прокат зала для проведения гражданской панихиды, обряда поминовения.

Что происходит в Бюро сейчас?

Как стало известно Myslo, с 26 июля 2019 года в Бюро ничего не изменилось.

Посмотрим на официальный сайт ТОБ СМЭ. На момент публикации новости в разделе «Документы» там значится Устав учреждения, в котором дословно написано следующее:

Кроме того, в разделе «Платные немедицинские услуги» есть и прейскурант, о котором и прокуратура, и УФАС неоднократно говорили как о незаконном.

В ТОБ СМЭ всё так же готовят покойников к похоронам и продолжают брать деньги за услуги. Тулякам от этого, может, и не горячо и не холодно. Но что будет, когда предписание вступит в силу и минздрав запретит Бюро работать таким образом? Напомним, решение должно быть исполнено 26 сентября 2019 года.

Кроме того, неудобства коснутся не только туляков. Отделения у ТОБ СМЭ есть в других районах области.

И если Бюро не сможет больше оказывать ритуальные услуги, тулякам придется заказывать их у частников. Этот рынок в Туле является конкурентным. По разным данным, в городе работают как минимум 7−8 частных учреждений, где могут подобные услуги оказать, в том числе и с холодильными камерами для хранения тел.

В чем суть скандала

Все эти распри начались в Бюро не вдруг. Платные услуги в таких учреждениях были всегда. Большинство государственных моргов в разных регионах страны так и работают, и тульский — не исключение. И контролирующим органам невыгодно рушить налаженную годами систему: во избежание скандалов, народных волнений или по каким-то другим причинам. Но всё же в Туле коса нашла на камень.

Myslo пообщался с работниками морга (настоящими и бывшими). Они винят во всем нынешнее руководство Бюро.

Работник морга Андрей Власов:

Андрей Власов

– Как было раньше в бюро? Работал морг, мы вскрывали тела, подготавливали к похоронам. При этом каждый имел свои предпринимательские точки, отчитывался легально. Не было никаких эксцессов, никаких претензий. Люди были довольны: мы как санитары выполняли свои должностные обязанности в Бюро, а заодно предлагали свои услуги близким покойных. Так было много-много лет, пока у Бюро не сменилось руководство.

По словам Андрея, новые руководители решили прибрать к рукам весь бизнес и создать монополию на рынке. Удобно: здесь и вскрытие, и подготовка к похоронам, и справка о смерти выдается.

– Бюро создало свой «коммерческий отдел», если быть совсем точным, то отдел немедицинских услуг. В нем работали те же санитары: нам пришлось писать заявления на совместительство. Поначалу в новый «отдел» (а по сути — коммерческую структуру) ушли даже все агенты.

По словам санитаров, две крупные структуры в бюро ужиться вместе так и не смогли – в новый «отдел немедицинских услуг» клиенты почему-то не пошли.

Бывший санитар морга Дмитрий Матросов:

Дмитрий Матросов

– Думаю, клиенты уходили из-за отсутствия связи их агентов и регистраторов с реальными работниками, то есть нами. Раньше как было — мы знали, что с покойником, знали о нем всё: бальзамировать или нет, брить ли, когда похороны, — всё знали. А у них заведено было по-другому. Сидит человек, только деньги принимает, а что с покойником — не в курсе. Деньги за бальзамирование взяли, а нам про услугу не сказали. В итоге клиент заплатил, а бальзамирования как такового не было. Отсюда пошли недоразумения, о качестве услуг говорить не приходилось. И клиенты стали уходить от них.

– Руководство Бюро буквально взбесилось, — говорят санитары. — Напрямую приходили к нам и спрашивали: почему у вас есть клиенты, а у нас нет? Ну а мы что на это скажем? Это их бизнес, им и решать.

Андрей Власов:

– Но вместо того, чтобы решать свои проблемы, руководство Бюро включило административный ресурс. Написали приказ, что деньги на территории Бюро могут брать только они, и заниматься платными немедицинскими услугами тоже могут только они.

Это, к слову, и породило тот самый скандал трехлетней давности. Впоследствии скандал утих, а вот теперь разгорается, похоже, с новой силой.

 

А что министерство здравоохранения? Как стало известно Myslo, 5 сентября 2019 года оно оспорило решение УФАС в арбитражном суде. По мнению специалистов, скорее всего, чтобы потянуть время.

Ведь в правоте УФАС сложно сомневаться, к тому же по таким решениям в России есть свежие прецеденты.

 

Юрист: «Трактовать решение УФАС двояко невозможно!»


Евгений Черников.

Есть минздрав, а есть бюро СМЭ. Они осуществляют одновременно властные полномочия и коммерческую деятельность. Это прямо запрещено законом «О конкуренции».

Суть нарушения в том, что Бюро — некоммерческая организация, и оно по закону не имеет права выполнять действия, не предусмотренные его уставом. И любые действия, особенно те, что направлены на извлечение прибыли, должны быть регламентированы только уставной деятельностью. Для легализации коммерческой деятельности бюро СМЭ минздрав внес в устав Бюро пункт о том, что оно может оказывать немедицинские услуги, причем платные. Это позволило Бюро принять прейскурант и работать. Это произошло еще в 2015 году.

УФАС признало нарушение и потребовало удалить из устава Бюро спорные пункты — об оказании ТОБ СМЭ немедицинских услуг и вытекающие отсюда прейскуранты и прочее. Трактовать это решение УФАС двояко невозможно.

Была проведена экспертиза, которая показала, что рынок ритуальных услуг в Тульской области является конкурентным. И при этом Бюро имеет явное преимущество. Если родственники умершего приезжают в морг за телом, и там им на месте могут и выдать справку о смерти, и провести с телом покойного все необходимые манипуляции перед похоронами, это однозначно ставит Бюро в преимущественное положение.

И попытка минздрава монополизировать этот рынок, решив таким образом вопрос, незаконна.

 

Был случай: Суд запретил иркутскому Бюро судебно-медицинской экспертизы готовить тела к похоронам

В Иркутской области было рассмотрено аналогичное дело. Областной Арбитражный суд отказал иркутскому областному Бюро СМЭ в иске к региональному управлению ФАС.

История повторяет тульскую до мелочей. В 2018 году антимонопольный орган предписал министерству здравоохранения Иркутской области исключить из устава Бюро пункт б оказании сотрудниками Бюро ритуальных услуг, поскольку такая деятельность может привести к ущемлению интересов частных ритуальных агентств и нарушает законодательство о конкуренции.

Минздрав предписание исполнил, однако Бюро СМЭ обжаловало предписание в арбитражном суде. И проиграло. Суд указал, что Бюро занимается исследованиями «для решения медицинских вопросов, возникающих у следствия и суда», установлением и уточнением причин смерти, повышением квалификации лечащих врачей. И не имеет права оказывать платные услуги немедицинского характера (парикмахерские услуги, санитарно-гигиенические работы, одевание покойников и т. д.).

Myslo будет следить за развитием событий.

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Автор: Юлия Королева
Фотографы: Алексей Пирязев, Юлия Королева
сегодня, в 15:18 +4
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