Фото из архива Myslo.
В Тульском морге произошла драка
Конфликтовали сотрудник морга и ритуальный агент.
Утром 15 июля на территории тульского морга на ул. Сакко и Ванцетти случился конфликт, итогом которого стала драка.
Как удалось узнать Myslo, драка произошла между представителем ритуального агентства 50-летней Марией С. и уборщиком морга. Конфликт случился около 8.30, когда ритуальный агент приехала забирать тело покойного. В этот момент в регистратуре наводил чистоту работник морга.
Что они не поделили, пока непонятно. Женщина получила травму руки: при падении ударилась локтем.
На место вызвали полицию. В УМВД по Тульской области факт вызова подтвердили и рассказали, что участники событий написали друг на друга заявления в полицию. Проводится проверка.
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