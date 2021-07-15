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В Тульском морге произошла драка
Фото из архива Myslo.

В Тульском морге произошла драка

Конфликтовали сотрудник морга и ритуальный агент.

Утром 15 июля на территории тульского морга на ул. Сакко и Ванцетти случился конфликт, итогом которого стала драка.

Как удалось узнать Myslo, драка произошла между представителем ритуального агентства 50-летней Марией С. и уборщиком морга. Конфликт случился около 8.30, когда ритуальный агент приехала забирать тело покойного. В этот момент в регистратуре наводил чистоту работник морга. 

Что они не поделили, пока непонятно. Женщина получила травму руки: при падении ударилась локтем.

На место вызвали полицию. В УМВД по Тульской области факт вызова подтвердили и рассказали, что участники событий написали друг на друга заявления в полицию. Проводится проверка.

Сюжет: Нарушения в тульском морге
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:11 +7
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