В Алексинском районе фермер отравлял реку сточными водами

Фото: nat-geo.ru

После прокурорской проверки правонарушитель был оштрафован по нескольким статьям КоАП РФ на 43 тысячи рублей.

Тульская природоохранная прокуратура проверила ферму в селе Карташёво Алексинского района. Выяснилось, что въезд на территорию фермерского хозяйства, входы в помещения для разведения птицы и скота не оборудованы дезинфекционными барьерами, используемые корма не имели необходимых сертификатов, а отходы размещались прямо на территории фермы

На территории фермы проводится добыча подземных вод, но лицензия на этот вид деятельности у владельца хозяйства отсутствует. Кроме того, выявлен сброс сточных вод, в которых содержатся загрязняющие вещества, стекающие в реку Вашану.

В судебном порядке фермера обязали прекратить эксплуатацию скважины до получения лицензии и демонтировать трубы для отвода сточных вод. Кроме того, глава фермерского хозяйства привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил, пользование недрами без лицензии, нарушение правил сбора и накопления отходов. Ему назначены штрафы на общую сумму в 43 тысячи рублей.