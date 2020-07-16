новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе фермер отравлял реку сточными водами
Фото: nat-geo.ru

В Алексинском районе фермер отравлял реку сточными водами

После прокурорской проверки правонарушитель был оштрафован по нескольким статьям КоАП РФ на 43 тысячи рублей.

Тульская природоохранная прокуратура проверила ферму в селе Карташёво Алексинского района. Выяснилось, что въезд на территорию фермерского хозяйства, входы в помещения для разведения птицы и скота не оборудованы дезинфекционными барьерами, используемые корма не имели необходимых сертификатов, а отходы размещались прямо на территории фермы

На территории фермы проводится добыча подземных вод, но лицензия на этот вид деятельности у владельца хозяйства отсутствует. Кроме того, выявлен сброс сточных вод, в которых содержатся загрязняющие вещества, стекающие в реку Вашану.

В судебном порядке фермера обязали прекратить эксплуатацию скважины до получения лицензии и демонтировать трубы для отвода сточных вод. Кроме того, глава фермерского хозяйства привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил, пользование недрами без лицензии, нарушение правил сбора и накопления отходов. Ему назначены штрафы на общую сумму в 43 тысячи рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:42 −1
Другие статьи по темам
Событие
административное правонарушениезагрязнение рекиприродоохранная прокуратурапрокурорская проверка
Место
Тульская областьАлексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За гаражами на ул. Овражной в Туле найден труп мужчины
За гаражами на ул. Овражной в Туле найден труп мужчины
Навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы: руководство тульского морга могут привлечь к уголовной ответственности
Навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы: руководство тульского морга могут привлечь к уголовной ответственности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.