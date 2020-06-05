Деятельность сотрудников тульского морга проверяет Генпрокуратура

Как стало известно Myslo, в Тулу нагрянули работники Генеральной прокуратуры России. Они проводят выездную проверку деятельности Тульского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы по поступившей из Тулы жалобе.

В Генпрокуратуре могли бы спустить разбирательство в местные надзорные органы, но почему-то этого не сделали, решив заняться всем самостоятельно.

По нашим данным, инициаторами жалобы стали сами работники ТОБ СМЭ: они пожаловались прокурорам на руководство Бюро. Около месяца назад работники структурных подразделений ТОБ СМЭ подписали коллективную жалобу в Москву.

По информации, полученной из компетентного источника, эксперты недовольны политикой руководства Бюро, в том числе — ценнообразованием на оказываемые моргом услуги. Есть и другие жалобы.

Ранее проверку в морге проводила Зареченская районная прокуратура Тулы по факту складирования большого количества тел. Тем не менее, тот факт, что Генпрокуратура прибыла сюда с целью проверки, может означать, что количество жалоб и негативных публикаций в СМИ достигло критической отметки.

Напомним, ранее ТОБ СМЭ ввязался в антимонопольный скандал: в морге оказывали (и продолжают оказывать) платные ритуальные услуги, несмотря на прямые запреты. Простыми словами: ТОБ СМЭ — подчиненная министерству здравоохранения бюджетная организация, оказывающая услуги медицинского характера. На деле же Бюро работало «на два фронта». С граждан там взимали (и продолжают взимать) плату за, к примеру, бальзамирование и одевание покойного, аренду зала, притом что эти виды услуг в должностные обязанности работников не входят.

Дочь тулячки Лидии Хрусталевой похоронили без ее ведома и долго искали, где именно. Этот факт вызвал очередную проверку в ТОБ СМЭ.

После этого последовал скандал с переполненными телами помещениями морга. В морге на полу одномоментно находилось около двух десятков невостребованных трупов, причем хранились они в мешках вне стеллажей и холодильников.