Нарушения в морге: полтора десятка руководителей ритуальных агентств написали открытое письмо губернатору

Ритуальщики пожаловались: Тульское бюро судебно-медицинской экспертизы пользуется своим доминирующим положением на рынке похоронных услуг и мешает работать другим, лишая потребителей услуг права выбора.

В распоряжении редакции Myslo оказался текст обращения. Приведем выдержки из него.

Предприниматели, подписавшие обращение, – это коммерческие организации, оказывающие услуги по предпохоронной подготовке тел умерших к захоронению. А вот производство судебно-медицинских экспертиз осуществляется только в государственных учреждениях здравоохранения — в нашем случае это Тульское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

«С другой стороны, Бюро оказывает платные услуги, такие же, как и другие коммерческие организации в данной области: по санитарной и косметической обработке тел, бальзамированию, предпохоронному сохранению и др.

По закону [ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О погребении и похоронном деле»] супругу, родственникам или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется: выдача документов, необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли основания для помещения тела в морг, выдача тела по требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти.

Вместе с тем локальным актом в Бюро установили, что выдача трупов производится не ранее рабочего дня, следующего за днем вскрытия.

Что Бюро и делает (это подтверждается объявлением на официальном сайте Бюро).

«Формулировка «не ранее рабочего дня» подразумевает, что труп может быть выдан и на четвертый день, если следующий день выпадает на выходные, и на более дней, если будут праздники.

При этом сама экспертиза и подготовка медицинского свидетельства о смерти осуществляется на первый день. И затем Бюро удерживает тело без какой-либо фактической потребности, то есть у Бюро есть возможность выдать труп в первый же день после проведения экспертизы, однако оно этого не делает».

По мнению «похоронщиков», это нарушает права близких покойного, поскольку в России имеется традиция хоронить тело на третий день после смерти.

«Получая тело только в конце второго дня, родственники не имеют времени своими силами (или с помощью специалистов, иных коммерческих организаций) подготовить тело к захоронению».

Но если за ритуальными услугами обращаться в Бюро, в сроки уложиться можно: «если обращаться в Бюро, то в период с момента завершения экспертизы и формирования медицинского свидетельства о смерти до момента выдачи тела Бюро как раз и оказывает эти платные предпохоронные услуги».

Ритуальщики хотят довести до сведения губернатора, что своими действиями Бюро нарушает права коммерческих организаций, которые не имеют возможности равноправно конкурировать с Бюро. А значит, их просто выдавливают с рынка, мешая развитию здоровой конкуренции.

Это бьет и по жителям: ведь там, где есть конкуренция, цены ниже, а качество выше.

«О недобросовестной конкуренции свидетельствует график работы, утвержденный в Бюро: с 10.00 до 14.30 установлен перерыв в выдаче тел. Но как нам стало известно оперативным путем, для тех, кто заказывает предпохоронные платные услуги в Бюро, в этот период выдача тел продолжается. То есть если клиент заказывает платные услуги Бюро, то может получить тело умершего в любое рабочее время, если не заказывает, то всё по графику».

«На основании изложенного просим помочь разобраться в причинах, по которым Бюро не выдает тела по требованию родственников сразу после завершения экспертизы и подготовки медицинского свидетельства, а только на следующий день.

Просим помочь в вопросе недопущения такого нарушения прав при выдаче тел умерших, если экспертиза завершена и свидетельство готово».