Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин

На брифинге оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе было озвучено, что в Тульской области по-прежнему пять заболевших коронавирусом.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что состояние всех заболевших — средней тяжести или удовлетворительное, они госпитализированы и получают необходимое лечение. У двух пациентов заболевание проходит бессимптомно. Круг контактных лиц заболевших определен, эти люди находятся в изоляции по месту жительства.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Ломовцева, на карантине находится значительное число людей — 1228. Это те, кто приехал из-за границы.

Ломовцев напомнил, что сейчас все страны считаются напряженными по эпидситуации с коронавирусной инфекцией. Откуда бы не прибыл гражданин, он должен пройти 14-дневный карантин.

Соблюдение режима самоизоляции контролируют правоохранительные органы, к нарушителям будут применены меры административной и уголовной ответственности.

О жителях, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих режим самоизоляции, необходимо сообщать на телефон доверия губернатора 8-800-200-71-02.

Сейчас процесс поиска людей, вернувшихся из-за границы, продолжается.

Также Александр Ломовцев отметил, что для проведения анализов на коронавирус имеется свыше 3 тысяч тест-систем, их запас постоянно пополняется.

Правила нахождения на карантине читайте здесь. Какая ответственность предусмотрена за нарушение режима самоизоляции — здесь.