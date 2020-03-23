Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин
Телефон доверия губернатора 8-800-200-71-02.
На брифинге оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе было озвучено, что в Тульской области по-прежнему пять заболевших коронавирусом.
Министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что состояние всех заболевших — средней тяжести или удовлетворительное, они госпитализированы и получают необходимое лечение. У двух пациентов заболевание проходит бессимптомно. Круг контактных лиц заболевших определен, эти люди находятся в изоляции по месту жительства.
Ломовцев напомнил, что сейчас все страны считаются напряженными по эпидситуации с коронавирусной инфекцией. Откуда бы не прибыл гражданин, он должен пройти 14-дневный карантин.
Соблюдение режима самоизоляции контролируют правоохранительные органы, к нарушителям будут применены меры административной и уголовной ответственности.
О жителях, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих режим самоизоляции, необходимо сообщать на телефон доверия губернатора 8-800-200-71-02.
Сейчас процесс поиска людей, вернувшихся из-за границы, продолжается.
Также Александр Ломовцев отметил, что для проведения анализов на коронавирус имеется свыше 3 тысяч тест-систем, их запас постоянно пополняется.
Правила нахождения на карантине читайте здесь. Какая ответственность предусмотрена за нарушение режима самоизоляции — здесь.