Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками

В ходе брифинга оперативной группы по ситуации с коронавирусом журналист Myslo задала вопрос: как защищены сотрудники полиции, которые вручают тулякам уведомления о вынужденном карантине?

Представитель оперативной группы — руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что сотрудники полиции обеспечены масками и одноразовыми перчатками.

Александр Ломовцев – Врачи работают в очагах инфекционных заболеваний, с больным человеком. Полиция и сотрудники нашего ведомства выдают уведомления о карантине тем, кто вернулся из-за границы, поэтому масок и перчаток в этих условиях достаточно. А полицейские, которые привлекаются для сопровождения госпитализации граждан, отказавшихся ехать в больницу, обеспечены средствами защиты и экипированы по полной схеме.

Александр Ломовцев также поблагодарил тульских полицейских за ту помощь, которую они оказывают в организации карантинных мероприятий.