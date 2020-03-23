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Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками

Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками

Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

В ходе брифинга оперативной группы по ситуации с коронавирусом журналист Myslo задала вопрос: как защищены сотрудники полиции, которые вручают тулякам уведомления о вынужденном карантине?

Представитель оперативной группы — руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что сотрудники полиции обеспечены масками и одноразовыми перчатками.

Александр Ломовцев

– Врачи работают в очагах инфекционных заболеваний, с больным человеком. Полиция и сотрудники нашего ведомства выдают уведомления о карантине тем, кто вернулся из-за границы, поэтому масок и перчаток в этих условиях достаточно. А полицейские, которые привлекаются для сопровождения госпитализации граждан, отказавшихся ехать в больницу, обеспечены средствами защиты и экипированы по полной схеме.

 

Александр Ломовцев также поблагодарил тульских полицейских за ту помощь, которую они оказывают в организации карантинных мероприятий.

Сюжет: Коронавирус
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